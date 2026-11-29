Археологи обнаружили древнейшие материальные свидетельства ритуала, предназначенного для борьбы со змеем Апофисом, олицетворением хаоса в египетской мифологии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание GEO, это открытие подтверждает, что магия играла в древнем обществе гораздо большую роль, чем считалось ранее.

Сорок фрагментов папируса обнаружили в храме в древних Фивах, воздвигнутом в честь фараона Тутмоса III. Эти фрагменты, размером не больше половины почтовой марки, отличаются тем, что были не только сожжены, но и проколоты ножом или другим острым предметом.

Эти обугленные остатки заставляют исследователей полагать, что они являются результатом проклятия, одного из самых известных проклятий Египетского царства – так называемый "ритуал Апофиса".

До настоящего времени было обнаружено лишь руководство конца IV века до н.э., в котором упоминался этот ритуал. В нем не содержалось информации о том, как часто он проводился, кто в нем участвовал и где он практиковался.

Это проклятие изначально было направлено против гигантского змея Апофиса, бога зла и хаоса, главного врага бога солнца Ра. В египетской мифологии первый каждую ночь пытался заточить Ра в подземном мире, чтобы тот не смог появиться утром и воссиять на небе.

Чтобы помочь создателю вселенной в его путешествии и борьбе с этим существом, жрецы организовывали церемонии, во время которых совершался "ритуал Апофиса".

Впоследствии это заклинание было адаптировано для многих других целей, в частности, для проклятия врагов фараона или любого другого человека, ставшего его целью.

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