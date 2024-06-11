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Профессор рассказала, сколько творога можно есть в день и кому его употреблять нельзя

Профессор рассказала, сколько творога можно есть в день и кому не нужно его есть совсем, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 06:18 Фото: pixabay
Российский доктор Светлана Каневская рассказала, кому нужно отказаться от употребления творога, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Championat.com Каневская отметила, что данный продукт может не вписаться в рацион людей с такой особенностью, как непереносимость лактозы (молочного сахара). В ее случае творог ограничивается или исключается полностью, в зависимости от силы реакций организма.

Далее творог опасен тем, у кого аллергия или пищевая непереносимость белка казеина. Такая реакция может привести к ряду негативных последствий для здоровья: от легких, таких как крапивница или зуд, до тяжелых, включая затруднение дыхания, анафилаксию (аллергическая реакция немедленного типа) и развитие различных аутоиммунных заболеваний.

Аллергия или пищевая непереносимость на молочные продукты возникает из-за аномальной иммунной реакции на белки, содержащиеся в молоке, такие как казеин и белки молочной сыворотки.

Для таких людей существуют альтернативы: йогурты на растительной основе, соевые продукты, ореховое и кокосовое масло.

Далее – хронические заболевания почек. При таких состояниях необходимо ограничивать количество творога в день, поскольку при тяжелом поражении почек пациентам назначается питание с уменьшением количества белка в рационе. Такая диета нужна, чтобы излишне не перегружать парный орган.

Каневская также рассказала, сколько творога можно есть в день.

Норма употребления творога в день – от 100 до 300 граммов. Однако это относится к здоровым людям, не имеющим хронических заболеваний.

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