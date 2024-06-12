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7 правил, как путешествовать по всему миру на велосипеде

7 правил, как путешествовать по всему миру на велосипеде, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:26 Фото: pixabay
Путешествие на велосипеде по разным странам позволяет собрать максимум впечатлений от дороги, людей и местности, где проходил маршрут. О том, как подготовиться к марафону, просчитать все расходы и стоит ли в пути беседовать с незнакомцами – в материале Zakon.kz.

Физическая выносливость: ключ к успешному путешествию

Выносливость называют опытные путешественники основой для успешной дальней поездки на велосипеде по стране или за границу.

Тренировки перед поездкой

Лучше, если в течение месяца-двух начать велотренировки, проезжая, скажем, на выходных по 40 километров в день. Важно подготовиться физически и психологически к тем нагрузкам, которые нужно будет держать во время путешествия. Иными словами, смоделировать расстояние, время и скорость, с которой планируется ехать. Примерить эти параметры на себя – справится организм или нет, можно ли увеличить скорость и километраж или стоит планировать путешествия, исходя из меньших нагрузок. Опытные велосипедисты советуют не геройствовать на трассе и выбирать для путешествия комфортные параметры. Обязательно давать себе отдых через восемь – максимум девять часов езды. В этом случае можно избежать эксцессов с травмами, и сил хватит до конца маршрута.

7 правил, как путешествовать по всему миру на велосипеде, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:26

Фото: freepik

Правильное питание и гидратация

Бутылка с водой должна быть рядом всегда, обезвоживание может наступить незаметно, а это чревато обмороком на трассе или в дороге, потерей сил и прочими неприятностями со здоровьем. Лучше заранее также посмотреть в интернете, есть ли по дороге в этот день точки, где можно будет перекусить. На всякий случай необходимо держать в рюкзаке какие-нибудь закуски или сладости, чтобы можно было утолить голод, если эти места закрыты, или до них еще долго ехать. Опытные путешественники советуют внимательно отнестись к воде и приему пищи. Физические нагрузки большие, летом силы отнимает еще и жара, так что без хорошего питания не обойтись.

Выбор удобного велосипеда

Важная составляющая путешествия – удобный и надежный велосипед. Лучше, если он будет куплен заранее, до поездки, чтобы "машину" можно было успеть обкатать.

Основные характеристики для путешествий

Профессионалы говорят, что удобный велосипед ускоряет езду и облегчает всю поездку. Хорошо, если выбирать байк в магазине вам поможет велосипедист со стажем – им известны все подводные камни и нюансы в этом деле. Но если такового рядом нет, то можно ориентироваться на вариант легкого велосипеда с 29-дюймовыми колесами и весом 12 килограммов. Обычно для дальних путешествий люди выбирают спортивные велосипеды или гибриды, но принимать решение, в любом случае, лучше, исходя из своих предпочтений и ощущения комфорта от езды на байке.

7 правил, как путешествовать по всему миру на велосипеде, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:26

Фото: freepik

Финансовая подготовка: деньги и бюджетирование

Финансовое планирование – важная часть подготовки к путешествию. От того, насколько скрупулезно был рассчитан бюджет, будет зависеть качество путешествия.

Планирование бюджета на поездку

На первом этапе необходимо собрать информацию о стране (или странах), по которой вы наметили свой веломаршрут. Интересует все: уровень цен на продукты в магазинах и рынках, стоимость проживания в отеле, нужно ли оплачивать парковку велосипеда, сколько стоит обед в кафе и т.д. Изначально необходимо расписать путешествие по дням, например, дорога от пункта А до пункта Б – 45 километров на велосипедах. Две остановки в пути – обед в кафе (стоимость на человека) и вторая остановка – короткий привал на обочине/в лесу (вода и бутерброды с собой). Приезд в пункт Б в 20 часов – размещение в отеле (стоимость ночи на человека), ужин в кафе – расходы на человека. Дополнительно в бюджет на поездку необходимо включить расходы на неожиданные траты (лекарства, бинты и пр.), стоимость билетов в музеи и парки, ремонт велосипедов, оплата проезда по платным трассам и т.д.

Общее правило. Задолго до поездки необходимо забронировать места для ночлега – отели или апартаменты, кемпинг и т.д.

Использование приложения для навигации

Опытные путешественники советуют установить на мобильный телефон приложение MAPS.ME на базе географической карты. Это позволит избежать выплаты больших штрафов.

Преимущества офлайн-карт

В некоторых странах, к примеру, в Европе, развита система платных дорог, и плата за проезд взимается не только с автомобилей, но и велосипедов. Опытные путешественники советуют предварительно изучить карты дорог и разработать маршрут в обход этих трасс. К слову, для этих мест существует юридическое понятие, как езда в неположенном месте – нарушение предусматривает большие штрафы, поэтому лучше об их расположении узнать заранее через приложение.

7 правил, как путешествовать по всему миру на велосипеде, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:26

Фото: pixabay

Велобаул с инструментами для ремонта

Как правило, путешественники умеют чинить свой байк самостоятельно. В дороге бывает разное, и поломки случаются даже с новым велосипедом. Поэтому с собой нужно взять необходимый инструмент для ремонта. Наиболее частые поломки – пробито колесо и нужно заклеить камеру, выправить рулевую колонку после падения. При необходимости можно обратиться за помощью к местным жителям и найти мастерскую.

Знакомства с людьми в пути

Возможность познакомиться в пути с другими путешественниками и местными жителями многие называют одной из приятных составляющих такого вида отпуска. Это позволяет узнать жизнь страны изнутри, услышать истории о родине других путешественников, поделиться эмоциями и впечатлениями, а заодно и попрактиковаться в иностранном языке. Известны случаи, когда велосипедисты собирали галерею фотопортретов своих новых знакомых или предлагали им прочесть короткий стишок/спеть песню на видео на своем языке. И получали на память оригинальный сборник, который нельзя нигде купить.

Аудиокниги: приятное сопровождение в дороге

Хорошая идея – закачать побольше аудиокниг в дорогу. Это могут быть большие романы вроде Анны Карениной Льва Толстого или путеводитель по Риму, рассказ об известном местном художнике/артисте или достопримечательностях города, к которому вы сегодня вечером подъезжаете. Одним словом, выбор велик и зависит от настроения и желания путешественника. Особого эффекта можно, конечно, достичь, если слушать места из известного романа, к примеру, "Три мушкетера" Дюма, и в этот же момент проезжать по этим локациям.

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