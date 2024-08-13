Шелковый путь: как индонезийка путешествовала по торговым маршрутам Казахстана

Индонезийка Адриана Сиифа решила посетить Центральную Азию еще в далеком 2014 году, вдохновившись историей Великого шелкового пути. Причем для исследования местности туристка предпочла путешествовать по Казахстану именно на поезде. Своими впечатлениями о турне она поделилась с Zakon.kz.

Центральная Азия занимала первое место в списке приоритетных мест для поездки Адрианы Сиифы. Учитывая то, что чаще всего тревел-блогер путешествовала по миру одна, обширный регион казался ей непреодолимой задачей. Однако после визита в несколько ближайших к ЦА стран девушка приобрела уверенность, и это пробудило дремлющее любопытство к продолжению исследования Шелкового пути.

Сама Адриана по профессии "международник", поэтому ей всегда было интересно узнавать и открывать разные страны. Долгие годы она работала в Китае, но в настоящее время девушка живет в Великобритании со своим мужем и работает штатным видеоблогером о путешествиях на YouTube. Только за прошлый год ей удалость посетить 30 стран. Встречи с туристами вдохновили ее на новые путешествия.

По словам Адрианы, специально для знакомства со странами, где проходил Великий шелковый путь, она выбрала маршрут: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Южную часть Казахстана девушка объехала на поезде.

С какими трудностями она сталкивалась и что ее порадовало, туристка рассказала в своем видеоролике.

"Первым местом прибытия в Казахстан был Алматы. Здесь я успела пообщаться с местными жителями, сходить на рынок, где продают овощи, фрукты и много конины. Больше всего в городе меня, конечно, впечатлили алматинские горы, они захватывают дух. К сожалению, я нечасто бываю в Казахстане, поэтому не могу многого сказать обо всей стране. Тем не менее Алматы меня многим порадовал". Адриана Сиифа

Изначально в планы Адрианы входило отправиться на северо-запад Казахстана, чтобы заодно посмотреть Аральское море. Наша героиня слышала, что часть моря уже исчезла, но есть небольшая часть, которую удалось сохранить. Она даже купила билет на самолет и отправилась в Кызылорду, но по дороге девушке стало плохо, поэтому она решила немного прогуляться по городу и поехать дальше в Шымкент.

Фото: YouTube/Syifa Adriana

Адриана купила билет на поезд сообщением "Кызылорда – Шымкент", который ей обошелся в 6 тыс. тенге. На станции еще до отправления в назначенный пункт девушка у местных продавцов взяла яблоки и лапшу быстрого приготовления. Путешественница отметила, что в основном все пассажиры брали такой набор. Она не стала отставать от них, взяла с собой легкий перекус и отправилась в путь.

"В поезде мне дали постельное белье и показали плацкартное место. В буфете я познакомилась с 18-летним кызылординцем по имени Жандос, который в последующем показал мне весь поезд и какие условия есть у пассажиров. Я думаю, что Казахстан заслуживает большего количества иностранных туристов, однако в то же время стране по-прежнему очень не хватает туристической инфраструктуры", – говорит девушка.

Поездка заняла восемь часов и дала ей возможность насладиться живописными видами из окна движущегося поезда.

Фото: YouTube/Syifa Adriana

"По пути мне удалось пообщаться с местными жителями. Это помогало мне не чувствовать себя одинокой и изолированной во время путешествия. Конечно, как и все иностранцы, я столкнулась с языковым барьером, потому что, в отличие от Алматы, в Кызылорде и Шымкенте практически все говорили только на казахском языке. В целом казахский народ прекрасный и гостеприимный. У мужчин чаще сдержанный характер, но они всегда рады помочь". Адриана Сиифа

Фото: YouTube/Syifa Adriana

Наша собеседница рассказала и о том, что узнала у проводников, путешествуя на поезде. К примеру, что вагонам, в одном из которых она ехала, порядка 40 лет и привезли их в Казахстан из Германии и Украины. Почти в каждом пассажирском составе есть буфет или вагон-ресторан, где можно купить напитки и сладости.

"Такое путешествие не только дает мне больше возможностей для внутренних размышлений, но и позволяет пообщаться с местными жителями. Эти встречи обогащают мой опыт, открывают новые перспективы и помогают лучше осознать, как многогранен наш мир. Общение с местными жителями знакомит с их взглядами на жизнь, традициями и обычаями, что часто становится источником вдохновения и личностного роста". Адриана Сиифа

Побыв неделю в Казахстане и посмотрев последнюю локацию в Шымкенте, девушка отправилась в Узбекистан. Адриана признается, что путешествие по Казахстану стало значимым этапом в исследовании Великого шелкового пути, а ее опыт и впечатления от поездки – ценным дополнением к путешествиям по другим частям Центральной Азии.