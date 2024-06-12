Можно ли на самом деле заниматься спортом при варикозе

Флеболог и сердечно-сосудистый хирург высшей категории Арсен Кочарян рассказал о том, что людям с варикозом можно заниматься почти любым видом спорта, но стоит избегать рывковых поднятий тяжестей и травматизации вен, сообщает Zakon.kz.

По информации 5-tv.ru, варикозная болезнь возникает при неправильной работе венозных клапанов. При этом кровь остается в ногах вместо того, чтобы подниматься вверх. Большинству пациентов с варикозом разрешены и даже показаны любые виды активности. Исключение – виды спорта, при которых есть риск повредить вены. Также нужно быть осторожнее с прыжками и рывковым поднятием тяжестей.

"Само заболевание-то как раз любит спорт. Потому что когда вы тренируетесь, у вас активно работает мышечный аппарат. Это приводит к тому, что кровь активнее качается с нижних конечностей к сердцу. Соответственно, кровоснабжение улучшается, отток крови улучшается, и мышечный тонус позволяет венам активнее работать. В то время как, наоборот, когда вы долгое время сидите или стоите и минимально двигаетесь, у вас увеличивается застой за счет снижения тонуса в мышцах и повышения венозного давления", – рассказал Кочарян.

По словам эксперта, во время тренировок варикозные узлы могут визуально увеличиться. Этого не стоит бояться: дело исключительно в притоке крови к ногам. Визуально нога выглядит хуже, но на самом деле усиление кровотока снижает риск образования тромбов, уточняет издание.

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