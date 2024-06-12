Чем опасна для здоровья дождливая погода

Терапевт Ольга Козлова рассказала, к чему может привести дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, одним из опасных моментов является обострение легочных заболеваний. Кроме того, резкое похолодание, говорит эксперт, может привести к инфаркту.

"Сильные ливни и грозы опасны сами по себе, однако для некоторых людей погодные условия несут дополнительные риски. Например, во время сильных ливней нередко случаются обострения хронических заболеваний", – рассказала врач.

Терапевт предупредила, что понижение температуры воздуха может привести к спазму сосудов и ухудшить кровоснабжение миокарда. При этом может произойти инфаркт миокарда. Высокая влажность может спровоцировать приступы астмы и обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Ранее сообщалось, что в 14 областях страны на 13 июня объявлено штормовое предупреждение.