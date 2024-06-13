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По каким внешним признакам можно определить проблемы с сердцем

По каким внешним признакам можно определить проблемы с сердцем, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 15:32 Фото: pexels
На то, что у человека вероятны проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут указать не только прямые симптомы или результаты обследований, но и косвенные признаки, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале министра здравоохранения России Михаила Мурашко опубликован перечень внешних проявлений, при которых стоит всерьез задуматься о посещении врачей.

Пульсация вен на шее

Вены на шее вздуты, губы синие – важные диагностические признаки, указывающие на перикардит (острое воспаление наружной оболочки сердца) или сердечную недостаточность, когда происходит застой крови по правому кругу.

Отеки ног

"Отеки ног при заболеваниях сердца начинаются снизу и затем поднимаются наверх. Сердечная отечность усиливается во второй половине дня", – говорится в публикации.

Глаза

Кровоизлияние, экссудаты, отек зрительного нерва могут указывать на высокий риск инфаркта или инсульта.

"Снижение остроты зрения, появление пелены, мушки перед глазами, сужение полей зрения, ухудшение цветовосприятия, снижение адаптации в темноте также могут сигнализировать о неполадках в работе сердца", – пишет министр.

Высыпания на коже

Ксантомы на коже (выпуклые образования) свидетельствуют о повышенном холестерине, который может привести к атеросклерозу и последующему инфаркту.

Ногти и пальцы

Поперечные бороздки на ногтевой пластине (линии Бо) говорят о дефиците питательных веществ, токсических повреждениях или наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Пальцы Гиппократа, расширяющиеся на кончиках, с утолщенными и выпуклыми ногтями, похожими на выпуклое стекло часов, указывают на тяжелые сбои в работе внутренних органов – диабет, болезни ЖКТ и сердечно-сосудистые патологии.

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