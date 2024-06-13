По каким внешним признакам можно определить проблемы с сердцем
В Telegram-канале министра здравоохранения России Михаила Мурашко опубликован перечень внешних проявлений, при которых стоит всерьез задуматься о посещении врачей.
Пульсация вен на шее
Вены на шее вздуты, губы синие – важные диагностические признаки, указывающие на перикардит (острое воспаление наружной оболочки сердца) или сердечную недостаточность, когда происходит застой крови по правому кругу.
Отеки ног
"Отеки ног при заболеваниях сердца начинаются снизу и затем поднимаются наверх. Сердечная отечность усиливается во второй половине дня", – говорится в публикации.
Глаза
Кровоизлияние, экссудаты, отек зрительного нерва могут указывать на высокий риск инфаркта или инсульта.
"Снижение остроты зрения, появление пелены, мушки перед глазами, сужение полей зрения, ухудшение цветовосприятия, снижение адаптации в темноте также могут сигнализировать о неполадках в работе сердца", – пишет министр.
Высыпания на коже
Ксантомы на коже (выпуклые образования) свидетельствуют о повышенном холестерине, который может привести к атеросклерозу и последующему инфаркту.
Ногти и пальцы
Поперечные бороздки на ногтевой пластине (линии Бо) говорят о дефиците питательных веществ, токсических повреждениях или наличии сердечно-сосудистых заболеваний.
Пальцы Гиппократа, расширяющиеся на кончиках, с утолщенными и выпуклыми ногтями, похожими на выпуклое стекло часов, указывают на тяжелые сбои в работе внутренних органов – диабет, болезни ЖКТ и сердечно-сосудистые патологии.
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