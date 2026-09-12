Признаки будущих болезней сердца и почек обнаружили у детей

Молекулярные признаки повышенного риска сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний могут появляться уже в восьмилетнем возрасте. К такому выводу пришли ученые из Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне, сообщает Zakon.kz.

Исследователи изучили около пяти тысяч белков в крови 273 детей и выявили шесть характерных белковых профилей. Похожие изменения обнаружили у 685 взрослых из той же популяции, которые имели высокий риск развития заболеваний сердца, почек и нарушений обмена веществ. Работа опубликована в научном журнале Nature Metabolism.

Затем результаты проверили на данных более 28 тысяч участников UK Biobank. Оказалось, что у взрослых с аналогичными белковыми профилями действительно был выше риск инфаркта и других неблагоприятных последствий для здоровья.

При этом ученые выяснили, что некоторые изменения потенциально обратимы. У взрослых, принимавших препараты группы GLP-1, большая часть белков, связанных с повышенным риском заболеваний, менялась в благоприятную сторону.

Авторы считают, что обнаружение таких молекулярных изменений в детстве в будущем может помочь выявлять людей с повышенным риском хронических заболеваний задолго до появления симптомов и принимать профилактические меры.

При этом подобные исследования белков крови пока не входят в стандартный скрининг детей.

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