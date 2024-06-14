Гладкие пяточки без усилий: простые лайфхаки педикюра

Лето – это время, когда становятся очевидными все достоинства и недостатки внешности. Особое внимание – стопы ног. Как сделать пяточки гладкими, какие средства для педикюра можно использовать дома, как избавиться от трещин на пятках, об этом в материале Zakon.kz.

Как сделать пяточки ног гладкими: простые советы

Для того, чтобы сделать пяточки гладкими и избавиться от трещин навсегда, необходимо соблюдать несколько простых и эффективных правил по уходу за стопами.

Очищение кожи стоп: лучшие средства для ежедневного применения

Для того, чтобы стопы ног находились в идеальном состоянии, необходимо приучить себя к их ежедневному очищению. Сейчас в магазинах можно увидеть немало предложений от производителей косметики по очищению и уходу за стопами. Если возможности приобрести специальные средства нет, то специалисты советуют использовать мицеллярные средства, которые обычно применяют для снятия макияжа. Это особенно актуально в тех случаях, когда на пятках появились небольшие трещинки, в них обычно забиваются частички пыли и/или ворсинки. Мицеллы по своим свойствам способны к очищению самых труднодоступных мест и видов загрязнений. Существуют также фабричные средства для стоп, включающие два процесса: очищение и отшелушивание. В этом случае шампунь для ног бережно удаляет мелкие ороговевшие частички кожи, что позволяет увеличить период между агрессивными видами отшелушивания.





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Питание и увлажнение

Обязательная часть ежедневного ухода – питание и увлажнение кожи стоп. Без кремов невозможно получить гладкие пяточки. Специалисты настаивают на том, чтобы для этих целей использовался специальный крем для ног, а не средства для тела или рук. В состав кремов для ног входят специальные вещества, которые действуют на кожу стоп особым образом, и для каждой ситуации имеется свой вариант.

Советы по питанию кожи стоп

Влажная кожа стоп. Если кожа стоп влажная, склонна к частому потоотделению, то необходимо использовать подсушивающие спреи с антиперспирантами. Зимой можно применять бальзамы, в состав которых входит камфора.

Сухая и очень сухая кожа стоп. Если кожа на стопах ног сухая, склонна к образованию на пяточках трещин, то необходимо использовать средства с мочевиной. Это вещество прекрасно увлажняет кожу и заживляет трещины. Специалисты также советуют включить в уход крем-баттер для сухой кожи ног с мочевиной и пчелиным воском. В этом случае кожа получает не только увлажнение, но и защиту, так как воск тончайшей пленкой покрывает кожу стоп. Средство помогает заживлению трещин, питает кожу, а также предупреждает шелушение и сухость стоп. Дополнительно можно использовать более легкие увлажняющие крема/гели с алоэ или лавандой. К слову, чрезмерная сухость кожи стоп является признаком серьезного заболевания – сахарного диабета, поэтому к стойкой сухости нужно отнестись внимательно.

Шелушение на пятках ног. В случае, когда кожа стоп склонна к шелушению, но еще не имеет трещин, специалисты рекомендуют использовать жирный плотный крем для стоп с ланолином, глицерином, маслом кокоса или схожими по свойствам добавками. Эти вещества смягчают кожу и избавляют от сухости. Однако стоит обратить внимание на причины шелушения. Обычно это случается после хождения босиком по песку или мелкой гальке, капроновые колготки, использование пемзы и обезвоживание.

Усталость стоп. Случается, что после целого дня, проведенного на ногах, кожа ноет от усталости и "горит". При таких обстоятельствах рекомендуется использовать крема с охлаждающим эффектом, в состав которых входит ментол и венотонизирующие добавки. Они помогут быстро убрать весь негативный эффект.





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Еженедельный уход за стопами

Условно уход за стопами ног можно разделить на несколько периодов: ежедневный, еженедельный и раз в месяц.

Скрабирование

Использовать скрабы в домашних условиях необходимо не реже и не чаще одного раза в неделю. Этот способ дает более глубокое и детальное отшелушивание кожи стоп, что делает их гладкими и открытыми к принятию питательных и увлажняющих средств. Специалисты советуют выбирать профессиональные скрабы с деликатными и безопасными частицами, например, измельченными миндальными косточками. В качестве добавки в средстве могут присутствовать вещества для питания и увлажнения кожи – масла ши и авокадо. Скраб необходимо использовать только после процедуры очищения и после применения обязательно наносить крем по уходу за стопами.

Подпиливание кожи пяточек: инструменты и правильная техника

Подпиливание – способ, при котором в домашних условиях удается максимально удалить сухие чешуйки и ороговевшую часть кожи на стопах. При кажущейся простоте процесс требует внимательного подхода и знаний. Специалисты советуют использовать для подпиливания пемзу, так как она мало эффективна. Убирать торчащие кусочки кожи нужно с помощью специальных больших пилок для ног. Движения должны идти по рисунку кожи, а не в разные стороны. Процедуру нужно проводить только на сухой коже стопы и быть осторожными, чтобы не убрать лишние здоровые слои. Подпиливание кожи стоп проводиться не чаще одного раза в неделю, после процедуры необходимо нанести питательный и увлажняющий крем.





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Полезные советы и рекомендации

По мнению специалистов, любой вид кожи стоп нуждается в ежемесячной эксфолиации наросших слоев. Профессиональный аппаратный педикюр лучше делать в салоне красоты, а не дома, так как высока вероятность навредить состоянию кожи стоп. Дома рекомендуется применять средства, размягчающие натоптыши. Их можно купить в магазине. Они бывают на кислотной и щелочной основе, использовать средства нужно строго по инструкции, нанося только на проблемные участки. После чего аккуратно удалить размягченную кожу пилкой или теркой для педикюра. Стопы обязательно хорошо помыть с мылом под проточной водой и нанести крем по уходу.