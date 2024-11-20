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Уход за собакой зимой: семь лайфхаков

Уход за питомцем зимой: семь лайфхаков, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 14:47 Фото: freepik
Зима – это время, когда наши питомцы нуждаются в особом уходе. Холод, снег и лед могут доставить немало неприятностей как домашним животным, так и их владельцам. Как сделать так, чтобы питомец чувствовал себя комфортно и безопасно в морозную пору, расскажет Zakon.kz.

Теплая одежда для собак и кошек

Не все животные могут справиться с холодом, особенно короткошерстные породы. Для таких собак и кошек важно подобрать удобные и теплые костюмы, которые защитят их от низких температур и ветра. При выборе зимней экипировки нужно учитывать не только породу, но и особенности шерсти, и размер питомца.

Особое внимание стоит уделить деталям: например, швы на комбинезоне должны быть наружными, чтобы избежать дискомфорта. Если у животного длинная шерсть, предпочтительнее выбрать одежду с пуговицами или липучками, чтобы не повредить шерсть. Для крупных собак можно подобрать попоны, которые не сковывают движения. 

Берегите лапы и хвост

Еще один важный лайфхак – защита лап от соли и льда. В зимний период на улицах часто используются химикаты для растапливания льда, которые могут повредить лапы питомцев и вызвать раздражение.  Используйте специальную обувь или регулярно смазывайте лапы специальным кремом на основе пчелиного воска перед прогулкой и тщательно очищайте их теплой водой после возвращения домой.

Увлажнение кожи и шерсти

Холодный воздух и отопление в помещениях могут высушить кожу и шерсть вашего питомца. Используйте увлажняющие средства для ухода за кожей и не забывайте о ежедневных процедурах по уходу за шерстью. Потому что зимой у животных могут появиться колтуны, а значит, нарушиться тепловой обмен. После прогулки рекомендуется вытереть шерсть насухо, ни в коем случае нельзя ждать, пока льдинки на шерсти сами растают. При этом зимой рекомендуется реже мыть питомца и использовать сухие шампуни, так как животное, как и люди, может легко простудиться, поскольку шерсть требует тщательного высушивания.

Прогулки и игры

Даже зимой питомцы нуждаются в активных занятиях. Обеспечьте им физическую нагрузку, выбираясь на короткие прогулки в безопасные места, где нет гололеда. При этом ограничьте время пребывания на улице. К примеру, если температура ниже 15 градусов, не рекомендуется гулять дольше 7-10 минут.

Теплое место для сна

Подготовьте питомцу уютное место для отдыха. Коврик или подстилка должны быть в утепленном месте. Холодный пол или сквозняки могут привести к простудам или другим заболеваниям, особенно у маленьких, старых или больных животных. А еще не размещайте подстилку рядом с окнами или дверями, которые могут пропускать холодный воздух. Лучше выбрать место поближе к источнику тепла, но при этом не слишком близко к батареям или обогревателю, чтобы избежать перегрева.

Питание для зимнего времени

Зимой питомцам может потребоваться больше калорий для поддержания температуры тела. Обсудите с ветеринаром оптимальный рацион для вашего четвероногого друга в этот период. В целом, калорийность рациона зимой нужно увеличить на 25%. Как и у людей, у животных уходит больше энергии в холодное время года, поэтому следует подобрать сбалансированное питание, где больше белка и протеина.

Важно: зимой не надевайте металлический или железный намордник на питомцев. Если он прикоснется к языку, это может принести сильный дискомфорт животному. 

Визит к ветеринару

Холодное время года – это период повышенной нагрузки на организм питомцев. Регулярные осмотры помогут своевременно выявить заболевания и следить за его состоянием здоровья. Следует учесть, что зимой организм подвергается дополнительным рискам заболевания: понижение температуры, уменьшение физической активности и повышенная сухость воздуха. В этот период животные могут стать более уязвимыми, поэтому владельцам важно следить за их здоровьем особенно внимательно.

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