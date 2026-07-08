Пять напитков, которые помогут быстро освежиться в жару

Когда на улице становится по-настоящему жарко, стакан прохладного напитка способен не только освежить, но и сделать летний день гораздо комфортнее. Какие домашние коктейли, смузи и лимонады стоит попробовать этим летом – в материале Zakon.kz.

Огуречно-мятный коктейль

Огурец почти полностью состоит из воды, а мята и лимон придают напитку легкую прохладу и приятную кислинку. Такой коктейль отлично освежает после прогулки или тренировки, а также станет хорошей альтернативой сладким напиткам.

Ингредиенты: - несколько веточек мяты; - 1 огурец; - 1 лимон; - 3 стакана газированной воды; - лед.

Лимон и огурец нарежьте тонкими кружочками, листья мяты слегка порвите руками. Переложите все ингредиенты в кувшин, залейте газированной водой, перемешайте и дайте напитку настояться несколько минут. Подавайте охлажденным с кубиками льда.

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Коктейль "Голубая лагуна"

Этот яркий напиток легко узнаваем благодаря насыщенному лазурному цвету. Он станет украшением летней вечеринки или семейного ужина, а сочетание цитрусовых, ананаса и лимонада подарит приятную свежесть.

Ингредиенты: - ½ лимона; - ½ лайма; - 30 мл лимонного сока; - 30 мл сиропа "Блю Кюрасао"; - 100 мл лимонада; - 50 мл ананасового сока; - лед.

Наполните бокал льдом, добавьте лимонный сок, ананасовый сок, затем сироп "Блю Кюрасао" и лимонад. Аккуратно перемешайте. Украсьте напиток ломтиками лимона, лайма или коктейльной трубочкой.

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Антиоксидантный смузи с черникой

Этот густой напиток подойдет тем, кто хочет не только освежиться, но и перекусить. Черника придает насыщенный ягодный вкус, банан делает смузи более сытным, а сельдерей добавляет свежие нотки.

Ингредиенты: - 100 г черники; - 1 стебель сельдерея; - ½ банана; - 120 мл воды или молока.

Нарежьте сельдерей и банан, сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до однородной консистенции. При желании можно добавить чайную ложку натурального подсластителя или несколько капель лимонного сока, чтобы сделать вкус более мягким.

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Освежающий напиток из айрана

Айран хорошо утоляет жажду и особенно популярен в жаркую погоду. В сочетании с бананом, ананасом и небольшим количеством куркумы он превращается в необычный и питательный коктейль.

Ингредиенты: - 500 мл охлажденного айрана; - 3-4 спелых банана; - 100 г ананаса; - щепотка куркумы.

Очистите и нарежьте бананы и ананас, измельчите их в блендере. Добавьте охлажденный айран, куркуму и еще раз хорошо перемешайте. Разлейте по стаканам и подавайте сразу после приготовления.

Фото: pexels

Домашняя комбуча

Комбуча – слабо газированный напиток с легкой кислинкой, который готовят на основе чайного гриба. В последние годы он вновь стал популярным благодаря освежающему вкусу и разнообразию домашних рецептов.

Ингредиенты: - 20 г зеленого чая; - 30 г сахара; - 50 г апельсиновой цедры; - 250 мл воды.

Фото: unsplash

Снимите с апельсина только оранжевую часть цедры. Смешайте зеленый чай, сахар, цедру и теплую воду температурой не выше 35°C. Накройте емкость марлей или чистой тканью и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 48 часов. Затем процедите напиток и охладите перед подачей. Если хотите получить более насыщенный кисло-сладкий вкус, увеличьте время настаивания до 72 часов.