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Пять напитков, которые помогут быстро освежиться в жару

напитки, жара, коктейли, рецепты, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:11 Фото: Zakon.kz
Когда на улице становится по-настоящему жарко, стакан прохладного напитка способен не только освежить, но и сделать летний день гораздо комфортнее. Какие домашние коктейли, смузи и лимонады стоит попробовать этим летом – в материале Zakon.kz.

Огуречно-мятный коктейль

Огурец почти полностью состоит из воды, а мята и лимон придают напитку легкую прохладу и приятную кислинку. Такой коктейль отлично освежает после прогулки или тренировки, а также станет хорошей альтернативой сладким напиткам.

Ингредиенты:

- несколько веточек мяты;

- 1 огурец;

- 1 лимон;

- 3 стакана газированной воды;

- лед.

Лимон и огурец нарежьте тонкими кружочками, листья мяты слегка порвите руками. Переложите все ингредиенты в кувшин, залейте газированной водой, перемешайте и дайте напитку настояться несколько минут. Подавайте охлажденным с кубиками льда.

летние напитки, огуречный коктель, напитки в жару, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:11

Фото: pexels

Коктейль "Голубая лагуна"

Этот яркий напиток легко узнаваем благодаря насыщенному лазурному цвету. Он станет украшением летней вечеринки или семейного ужина, а сочетание цитрусовых, ананаса и лимонада подарит приятную свежесть.

Ингредиенты:

- ½ лимона;

- ½ лайма;

- 30 мл лимонного сока;

- 30 мл сиропа "Блю Кюрасао";

- 100 мл лимонада;

- 50 мл ананасового сока;

- лед.

Наполните бокал льдом, добавьте лимонный сок, ананасовый сок, затем сироп "Блю Кюрасао" и лимонад. Аккуратно перемешайте. Украсьте напиток ломтиками лимона, лайма или коктейльной трубочкой.

летние напитки, коктейль, напитки в жару, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:11

Фото: pexels

Антиоксидантный смузи с черникой

Этот густой напиток подойдет тем, кто хочет не только освежиться, но и перекусить. Черника придает насыщенный ягодный вкус, банан делает смузи более сытным, а сельдерей добавляет свежие нотки.

Ингредиенты:

- 100 г черники;

- 1 стебель сельдерея;

- ½ банана;

- 120 мл воды или молока.

Нарежьте сельдерей и банан, сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до однородной консистенции. При желании можно добавить чайную ложку натурального подсластителя или несколько капель лимонного сока, чтобы сделать вкус более мягким.

смузи, коктейль, летний напиток, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:11

Фото: unsplash

Освежающий напиток из айрана

Айран хорошо утоляет жажду и особенно популярен в жаркую погоду. В сочетании с бананом, ананасом и небольшим количеством куркумы он превращается в необычный и питательный коктейль.

Ингредиенты:

- 500 мл охлажденного айрана;

- 3-4 спелых банана;

- 100 г ананаса;

- щепотка куркумы.

Очистите и нарежьте бананы и ананас, измельчите их в блендере. Добавьте охлажденный айран, куркуму и еще раз хорошо перемешайте. Разлейте по стаканам и подавайте сразу после приготовления.

летние напитки, айран, напитки в жару, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:11

Фото: pexels

Домашняя комбуча

Комбуча – слабо газированный напиток с легкой кислинкой, который готовят на основе чайного гриба. В последние годы он вновь стал популярным благодаря освежающему вкусу и разнообразию домашних рецептов.

Ингредиенты:

- 20 г зеленого чая;

- 30 г сахара;

- 50 г апельсиновой цедры;

- 250 мл воды.

комбуча, летние напитки, напитки в жару, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:11

Фото: unsplash

Снимите с апельсина только оранжевую часть цедры. Смешайте зеленый чай, сахар, цедру и теплую воду температурой не выше 35°C. Накройте емкость марлей или чистой тканью и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 48 часов. Затем процедите напиток и охладите перед подачей. Если хотите получить более насыщенный кисло-сладкий вкус, увеличьте время настаивания до 72 часов.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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