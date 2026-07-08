Пять напитков, которые помогут быстро освежиться в жару
Огуречно-мятный коктейль
Огурец почти полностью состоит из воды, а мята и лимон придают напитку легкую прохладу и приятную кислинку. Такой коктейль отлично освежает после прогулки или тренировки, а также станет хорошей альтернативой сладким напиткам.
Ингредиенты:
- несколько веточек мяты;
- 1 огурец;
- 1 лимон;
- 3 стакана газированной воды;
- лед.
Лимон и огурец нарежьте тонкими кружочками, листья мяты слегка порвите руками. Переложите все ингредиенты в кувшин, залейте газированной водой, перемешайте и дайте напитку настояться несколько минут. Подавайте охлажденным с кубиками льда.
Коктейль "Голубая лагуна"
Этот яркий напиток легко узнаваем благодаря насыщенному лазурному цвету. Он станет украшением летней вечеринки или семейного ужина, а сочетание цитрусовых, ананаса и лимонада подарит приятную свежесть.
Ингредиенты:
- ½ лимона;
- ½ лайма;
- 30 мл лимонного сока;
- 30 мл сиропа "Блю Кюрасао";
- 100 мл лимонада;
- 50 мл ананасового сока;
- лед.
Наполните бокал льдом, добавьте лимонный сок, ананасовый сок, затем сироп "Блю Кюрасао" и лимонад. Аккуратно перемешайте. Украсьте напиток ломтиками лимона, лайма или коктейльной трубочкой.
Антиоксидантный смузи с черникой
Этот густой напиток подойдет тем, кто хочет не только освежиться, но и перекусить. Черника придает насыщенный ягодный вкус, банан делает смузи более сытным, а сельдерей добавляет свежие нотки.
Ингредиенты:
- 100 г черники;
- 1 стебель сельдерея;
- ½ банана;
- 120 мл воды или молока.
Нарежьте сельдерей и банан, сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до однородной консистенции. При желании можно добавить чайную ложку натурального подсластителя или несколько капель лимонного сока, чтобы сделать вкус более мягким.
Освежающий напиток из айрана
Айран хорошо утоляет жажду и особенно популярен в жаркую погоду. В сочетании с бананом, ананасом и небольшим количеством куркумы он превращается в необычный и питательный коктейль.
Ингредиенты:
- 500 мл охлажденного айрана;
- 3-4 спелых банана;
- 100 г ананаса;
- щепотка куркумы.
Очистите и нарежьте бананы и ананас, измельчите их в блендере. Добавьте охлажденный айран, куркуму и еще раз хорошо перемешайте. Разлейте по стаканам и подавайте сразу после приготовления.
Домашняя комбуча
Комбуча – слабо газированный напиток с легкой кислинкой, который готовят на основе чайного гриба. В последние годы он вновь стал популярным благодаря освежающему вкусу и разнообразию домашних рецептов.
Ингредиенты:
- 20 г зеленого чая;
- 30 г сахара;
- 50 г апельсиновой цедры;
- 250 мл воды.
Снимите с апельсина только оранжевую часть цедры. Смешайте зеленый чай, сахар, цедру и теплую воду температурой не выше 35°C. Накройте емкость марлей или чистой тканью и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 48 часов. Затем процедите напиток и охладите перед подачей. Если хотите получить более насыщенный кисло-сладкий вкус, увеличьте время настаивания до 72 часов.