10 причин повышенного сахара: почему уровень глюкозы растет, даже если вы не едите сладкое

Повышенный уровень сахара в крови не всегда связан с конфетами и десертами. Глюкоза может расти и по другим причинам – даже при строгом соблюдении диеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом порталу doctorpiter рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, при диабете и нарушении толерантности к глюкозе питание – лишь один из факторов. На уровень сахара влияют образ жизни, гормоны, сон, физическая активность и сопутствующие заболевания.

Основные причины повышения глюкозы:

Стресс и недосып. При стрессе и нехватке сна усиливается выработка кортизола и адреналина. Эти гормоны заставляют печень выбрасывать запасенную глюкозу в кровь.

Нарушения сна и апноэ. При апноэ клетки хуже реагируют на инсулин, из-за чего сахар утилизируется медленнее.

Нерегулярное питание. Длинные перерывы между приемами пищи запускают выработку глюкозы из запасов печени – даже без сладкого в рационе.

Быстрые углеводы без сладкого вкуса. Белый хлеб, рис, картофель, макароны и выпечка быстро превращаются в глюкозу и могут повышать сахар не меньше десертов.

Низкая физическая активность. Мышцы – главный потребитель глюкозы. При малоподвижном образе жизни возрастает риск ожирения и инсулинорезистентности.

Инфекции и воспаления. Во время ОРВИ, гриппа и других заболеваний повышается уровень кортизола, что временно ухудшает контроль сахара.

Заболевания печени. Стеатоз, гепатиты и другие патологии нарушают регуляцию выработки и высвобождения глюкозы.

Гормональные нарушения. Повышенная функция щитовидной железы, синдром Иценко – Кушинга, акромегалия, поликистоз яичников могут поддерживать высокую гликемию.

Прием лекарств. Кортикостероиды, гормональные препараты, диуретики и некоторые антидепрессанты способны повышать уровень сахара.

Обезвоживание и инсулинорезистентность. При снижении чувствительности клеток к инсулину глюкоза накапливается в крови, а обезвоживание усиливает этот эффект.

Как отмечает врач, поддержание нормального уровня глюкозы – сложный процесс, зависящий от множества факторов, а не только от рациона.

Если повышение сахара выявлено впервые и без явных причин, стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Ранняя диагностика помогает предотвратить серьезные осложнения.

