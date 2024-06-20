Как приготовить домашний квас: хлебный, для окрошки, клубничный и другие

Популярный летний напиток можно приготовить дома. Zakon.kz собрал классические и оригинальные рецепты кваса для утоления жажды и приготовления популярных блюд: окрошки, свекольника и холодного борща.

Как самостоятельно приготовить закваску

Для приготовления домашнего кваса необходима закваска. Если есть желание сделать окрошку или квас, то нужно учитывать, что для брожения закваски понадобится три дня.

Ингредиенты:

Черный хлеб – 400 г

Вода – 2 л

Сахар – 3 ст. ложки

Сухие дрожжи – 1 ч. ложка

Как приготовить закваску

Хлеб порезать кубиками и подсушить в духовке. Воду вскипятить. Сложить сухари в трехлитровую банку, залить их кипятком, добавить сахар, все перемешать, укрыть полотенцем и дать остыть. После этого добавить дрожжи и немного изюма, чтобы усилить брожение. Все перемешать и убрать в теплое темное место на три дня. Готовую закваску не процеживают, а используют вместе с хлебными крошками.

Важно. Дрожжи нужно добавлять только после того, как заготовка остынет, иначе они "сварятся" от кипятка и не дадут брожения.

Фото: flickr

Классический хлебный квас

Ингредиенты:



Домашняя закваска – 2-3 стакана

Черный хлеб – ½ буханки

Вода (кипяченая) – 2,5 л

Сахар – 3 ст. ложки

Как приготовить хлебный квас

Черный хлеб порезать кубиками, лучше их поджарить до состояния сухарей. На дно трехлитровой банки влить готовую закваску, добавить хлеб, затем залить теплой кипяченой водой и добавить сахар. Все перемешать, накрыть полотенцем и убрать в темное место на день. Сладость сахара можно регулировать, добавив его больше. Домашний квас можно также использовать для окрошки.

Хлебный квас на сухих дрожжах

Ингредиенты:

Хлеб ржаной – 400 г

Сахар – 150 г

Вода – 2 л

Дрожжи (сухие) – 6 г

Как приготовить хлебный квас на дрожжах

Хлеб порезать кубиками или брусочками на сухари и обжарить их в духовке в течение 20-25 минут при температуре 160°C. В трехлитровую банку засыпать сухари и залить кипяченой горячей водой, перемешать. Затем накрыть одеялом и оставить на пять часов. После этого заготовку снова перемешать и процедить. Добавить сахар и дрожжи, поставить в теплое место на 7-8 часов. В готовый напиток добавить горсть изюма для улучшения брожения. Разлить в емкости и убрать в холодильник на день. Квас будет готов, когда изюм всплывет. Регулировать сладость кваса можно, добавив в рецепт больше сахара.

Фото: freepik

Белый окрошечный квас

Многие предпочитают использовать для окрошки специально приготовленный вид кваса на муке.

Ингредиенты:

Мука ржаная – 50 г

Мука пшеничная – 20 г

Сахар – 2 ст. ложки

Черный хлеб – 1 горбушка

Вода – 3 л

Дрожжи (свежие) – 1 ч. ложка



Как приготовить белый окрошечный квас

Всыпать в глубокую емкость оба сорта муки и сахар, все перемешать. Горбушку хлеба наломать на кусочки и добавить к сухой смеси. Все залить кипятком – 1,5 л, перемешать. От комочков можно не избавляться. Накрыть полотенцем и дать остыть. После этого добавить 1,5 л кипяченой воды комнатной температуры, дрожжи, все тщательно перемешать. Накрыть полотенцем и оставить на сутки. После этого заготовку процедить и разлить по бутылкам для хранения. В каждую всыпать по 1 чайной ложке сахара, можно добавить немного изюма для улучшения брожения. Закрыть крышкой и убрать в холодильник на 5-10 дней.

Медовый квас

Ингредиенты:

Мед – 400 г

Изюм – 400 г

Ржаная мука – 1 ст. ложка

Лимон – 1 шт.

Вода – 5 л

Дрожжи (сухие) – 4 г

Как приготовить медовый квас

Лимон порезать тонко дольками. В емкость выложить лимон, добавить мед и изюм, все перемешать. В кастрюле смешать 4 л теплой (не горячей) кипяченой воды, муку и дрожжи. Затем добавить в смесь лимон с медом и изюмом. Все тщательно перемешать, накрыть полотенцем и оставить на сутки. После этого добавить еще литр теплой кипяченой воды и оставить на несколько часов, пока не всплывут лимоны и изюм. Напиток процедить, разлить по бутылкам, закрыть крышками и убрать в холодильник на 2-3 дня.

Фото: freepik

Клубничный бездрожжевой квас

Ингредиенты:

Клубника – 500 г

Сахар – 4 ст. ложки

Вода – 1 л

Лимонная кислота – ½ ч. ложки

Изюм – горсть

Как приготовить клубничный квас

Клубнику хорошо промыть и освободить от зеленой части. Можно порезать на половинки. В кастрюлю выложить клубнику, засыпать сахар и лимонную кислоту, влить воду, помешать и поставить на огонь. Довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и дать остыть. После этого напиток процедить и перелить в другую емкость. Добавить изюм для брожения и убрать в темное теплое место на 2-3 дня. После этого разлить клубничный квас по бутылкам и убрать в холодильник еще на день.

Свекольный квас

Самый необычный рецепт кваса, у которого есть свои почитатели. Обычно его используют для приготовления свекольника и холодного борща.

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Вода – 2,5 л

Сахар – 4 ст. ложки

Дрожжи (сухие) – 11 г

Фото: freepik

Как приготовить свекольный квас

Свеклу помыть, почистить и натереть на крупной терке. В трехлитровую банку выложить свеклу, всыпать сахар и дрожжи. Добавить кипяченой воды комнатной температуры, все тщательно перемешать. Накрыть горлышко банки марлей и закрепить ее резинкой. Убрать в теплое темное место на день. После чего банку достать, открыть и сделать проколы в свекольной массе – перемешивать не нужно. Снова накрыть марлей и оставить на три дня. Следующий этап – напиток процедить и оставить еще на день. Снова процедить, разлить по бутылкам и убрать на хранение в холодильник.