Сколько одежды нужно для счастья? Что говорят психологи

Одни легко обходятся десятком вещей, а другие с трудом закрывают переполненный шкаф. Психолог объяснила, почему количество одежды само по себе ничего не говорит о человеке и в каких случаях любовь к покупкам может стать поводом задуматься – читайте на Zakon.kz.

Открываешь шкаф, а одежда буквально вываливается наружу. При этом возникает знакомое многим чувство: "надеть все равно нечего". Но говорит ли переполненный гардероб о психологических проблемах? И действительно ли жители разных стран настолько отличаются по количеству вещей?

Исследования показывают, что гардеробы по миру могут существенно различаться, пишет "Доктор Питер".

Жители США считаются одними из самых больших любителей одежды. В среднем у американца насчитывается 40-50 футболок и поло, 15-25 рубашек, 20-25 пар джинсов и брюк, около 40 пар обуви и 5-10 курток. У многих женщин количество предметов одежды превышает 350 единиц без учета белья и аксессуаров.

В Европе гардеробы обычно скромнее. У среднего немца – 20-25 футболок и рубашек, 8-12 брюк, 5-10 свитеров, 2-4 куртки и 8-12 пар обуви. Французы предпочитают еще более сдержанный подход: около 20 футболок, 5-8 свитеров, до 10 брюк и не более 15 пар обуви.

В Турции у среднестатистического жителя обычно 30-50 футболок и рубашек, 5-10 брюк, столько же свитеров, 4-6 курток и 10-15 пар обуви.

Самыми большими минималистами считаются японцы. В их гардеробе чаще всего около 10 футболок, 5-8 рубашек и брюк, три свитера, три куртки и не более пяти пар обуви. Похожих принципов придерживаются и жители Швеции.

Китайцы, напротив, любят разнообразие. В среднем у них около 30 футболок и рубашек, примерно 12 брюк, 5-10 свитеров и 8-12 пар обуви. Похожие показатели и у итальянцев, которые ценят моду, но чаще делают ставку на качество вещей, а не только на их количество.

Когда большое количество одежды – это нормально

Как объясняет клинический психолог Мария Бодрягина, само по себе количество вещей не говорит ни о психологическом благополучии, ни о его отсутствии.

По словам специалиста, нет научных данных, подтверждающих, что минимализм автоматически делает человека счастливее, а большой гардероб свидетельствует о внутренних проблемах. Гораздо важнее, какую роль одежда играет в жизни человека.

Одежда помогает выражать индивидуальность, подчеркивать принадлежность к определенной социальной группе, профессии или жизненному этапу. Покупка новой вещи может приносить удовольствие, повышать уверенность в себе или символизировать начало нового периода – и это считается вполне нормальным.

Когда покупки становятся проблемой

Повод задуматься появляется тогда, когда шопинг превращается в способ справиться с тревогой, чувством пустоты или неудовлетворенности жизнью.

В таких случаях эмоциональное облегчение после покупки длится недолго, а желание снова что-то приобрести быстро возвращается. Со временем к этому могут добавиться чувство вины, сожаление и еще большая тревожность.

Психолог отмечает, что проблема заключается не в количестве вещей, а в том, что покупки становятся неконтролируемыми. Если шкаф заполнен одеждой, которую почти не носят, а человек ощущает, что не может остановиться, это может быть попыткой компенсировать внутренний эмоциональный дискомфорт.

Поэтому главный вопрос не в том, сколько вещей считается нормой, а в том, зачем человек продолжает покупать новую одежду и какую внутреннюю потребность он пытается таким образом удовлетворить.

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