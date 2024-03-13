Счастье назвали навыком, который легко можно освоить самостоятельно

Исследование ученных из Бристольского и Йельского университетов показало, что каждого человека можно научить быть счастливым. Они предположили, что люди могут добиваться этого состояния с помощью регулярных тренировок, сообщает Zakon.kz.

В эксперименте участвовали 905 студентов, которые на первом курсе прошли модуль "Наука о счастье". Через 12-29 месяцев ученые оценили их психологическое состояние. Сами же результаты исследования опубликованы в журнале Higher Education.

Так, на курсе студенты изучали актуальные исследования о счастье, проведенные психологами и нейробиологами. На основе этой информации обучающиеся формировали у себя полезные привычки. Например, они выполняли физические упражнения, регулярно посещали консультации с психологами, медитировали и вели дневники. Сразу после обучения участники оценили свое состояние на 15% лучше, чем до прохождения курса. Однако через два года эффект сохранился лишь у тех, кто продолжал регулярные занятия. Авторы исследования сравнили это с тренировками в фитнес-зале.

Также ученые обнаружили, что многие научно проверенные способы достижения счастья связаны с вниманием к другим людям. Так, участникам эксперимента помогло общение с незнакомцами. Раньше многие из них избегали подобных контактов. Покупка подарков близким оказалась полезнее для эмоционального состояния, чем трата денег на себя. При этом одиночество, по данным исследований, ослабляет иммунную систему и негативно влияет на когнитивные способности.

Также можно испытать счастье, забрав из приюта домашних животных.