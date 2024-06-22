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Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения

Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 19:22 Фото: pixabay
Исследование, опубликованное в журнале Med, выявило, что люди, лишенные гена SMIM1, имеют повышенный риск развития ожирения, связанный со сниженным уровнем базального метаболизма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание, также отсутствие этого гена приводит к рождению людей с вел-отрицательной группой крови.

Ген SMIM1 был идентифицирован 10 лет назад в ходе исследований, направленных на выяснение причин появления вел-отрицательной группы крови. Данная группа встречается у одного из пяти тысяч человек и обусловлена отсутствием обеих копий гена SMIM1.

Недавнее исследование, охватившее 104 пациента, показало, что наличие вел-отрицательной группы крови сопряжено с повышенными уровнями жиров в крови, нарушениями функций жировой ткани и печени, а также сниженной активностью щитовидной железы. Женщины с этой группой крови в среднем весили на 4,6 килограмма больше, чем обычно, а мужчины — на 2,4 килограмма. По оценкам ученых, около 300 тысяч человек в мире страдают от ожирения, связанного с вел-отрицательной группой крови.

"У небольшой части людей ожирение вызвано генетическими факторами. В подобных случаях новые методы лечения могут оказаться эффективными. Наши выводы подчеркивают необходимость изучения генетических причин ожирения для выбора наилучшей терапии и снижения социальной стигматизации, связанной с избыточным весом", — отмечается в публикации.

Ранее австралийские медицинские специалисты предупредили о двойном риске гипертонии у людей, страдающих постоянным храпом. Подробнее можно прочитать здесь

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