Выбери счастье: любовный гороскоп на 23 июня

Астрологи выпустили любовный гороскоп на воскресенье, 23 июня, для представителей всех знаков зодиака. На что стоит обратить внимание при общении с противоположным полом, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня звезды советуют Овну проявить инициативу в отношениях со своим любимым человеком. Если у него есть постоянный партнер, планируя свидание с ним, стоит взять все организационные вопросы на себя. Когда и куда пойти и даже на каком транспорте туда добраться – пусть все это ляжет на плечи Овна. Так будет лучше! Если же Овен пока одинок, сегодня при знакомстве ему есть смысл проявить больше смелости и напористости, чем обычно.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня лучшим планом на вечер для Тельца будет ничего не планировать – все равно жизнь внесет свои коррективы в его мечты. Возможно, его любимый человек сам перенесет время или место свидания или же за него это сделают обстоятельства. А может быть, произойдут какие-то другие накладки. Что ж, вместо того чтобы расстраиваться, Тельцу следует принять перемены как должное и адаптироваться к внештатным ситуациям. Только тогда сегодняшний день раскроет перед ним все свои щедрые возможности.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Если сегодня в любви Близнецы рассчитывают чего-то достичь, им придется идти для этого самыми нестандартными путями. Пора проявить изобретательность и фантазию! Только так сегодня Близнецы способны заинтересовать человека, который им нравится. Если же Близнецы пока находятся в поиске, день предоставляет им шанс завести знакомство с интересной, неординарной личностью. Эта встреча может произойти в любой момент и там, где они меньше всего ожидают.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня звезды советуют Раку не полагаться на свою организованность – она может в любой момент подвести. Казалось бы, в такой области, как любовь, не требуется особенной собранности, но на самом деле это не так. Согласитесь, очень досадно опоздать на романтическое свидание или перепутать место встречи – а ведь именно к таким недоразумениям может привести Рака сегодняшняя рассеянность. Так что ему не следует слишком расслабляться, а все свои дела лучше записывать в ежедневник.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня романтика и любовь будут процветать в жизни Льва, только если Лев готов ради этого пуститься на эксперименты. "Свидание как обычно" – это не про сегодняшний день, что бы он ни привык понимать под этими словами. Впрочем, звезды как раз склоняют Льва к поиску необычных, нестандартных решений во всем. Поддавшись этому порыву и сделав своему любимому человеку незабываемый сюрприз, он не пожалеет!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Деве придется преодолеть некоторые препятствия и сложности в отношениях со своим любимым человеком. Возможно, это будет обычная ссора, а может быть – неожиданные обстоятельства, которые помешают им встретиться. Не исключено и что кто-то из партнеров будет просто не в настроении. Однако, в любом случае, сегодня у Девы есть два варианта действий. Либо переждать неблагоприятный период, либо в корне переломить ситуацию, заинтриговав любимого самыми экзотическими методиками соблазнения.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня звезды не склоняют Весы к серьезности и сентиментальности. В романтические отношения они способны принести элементы юмора, игры и флирта. Если у Весов уже есть любимый человек, это позволит им провести в обществе партнера прекрасный веселый день, не обремененный пафосом и излишними предрассудками. Если же Весы пока одиноки, их сегодняшний игривый настрой будет притягивать к ним заинтересованные взгляды.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня звезды советуют Скорпиону разобраться в своих противоречивых чувствах. Занимает ли любимый человек сердце Скорпиона целиком или делит его еще с кем-то? Возможно, Скорпион даже не отдает себе в этом отчет, но в его жизни есть место флирту далеко не с одним представителем противоположного пола? Что ж, если и так, то зачем прятать голову в песок? Выбор – это неплохо, только он должен быть сознательным.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня звезды советуют Стрельцу позаботиться в первую очередь о себе. Даже если обычно наедине с любимым человеком он – образец терпения и заботы, стоит ненадолго изменить своим правилам. Стрелец должен сегодня делать все, что доставит ему удовольствие: купить что-нибудь красивое и ненужное, понежиться подольше в ванне, покапризничать немного, в конце концов. Иногда в любви надо побыть эгоистом! Иначе все ежедневные жертвы будут восприниматься партнером как должное.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня звезды советуют Козерогу приготовиться к компромиссам со своим любимым человеком. Ему следует посмотреть на свои отношения со стороны: а вдруг его борьба за власть переходит все границы? Если Козерог не научится уступать, то может все испортить. Так что стоит начать тренироваться в дипломатии прямо сегодня: вместо того чтобы спорить по пустякам, попробовать встать на точку зрения своего партнера.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня у Водолея могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Возможно, это будет просто небольшая ссора из-за пустяка или он не сможет разделить со своим партнером его "единственно правильную" точку зрения. В любом случае, сегодня Водолею не стоит делать глобальных выводов о том, подходят ли он и его любимый человек друг другу. Мужчина и женщина должны быть разными – это закон природы. Главное в спорной ситуации – не навязывать другому свои мысли, а поискать удачный компромисс.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня звезды способны придать любовным отношениям Рыб страсть и накал. Они могут испытать бурю чувств по отношению к своему партнеру и при этом полное отсутствие желания держать их в себе. Что ж, зачем сдерживаться? Пусть этот день подарит Рыбам и их любимому человеку максимум незабываемых эмоций. Если они давно уже вместе, в них способны заново вспыхнуть уже забытые, казалось бы, чувства. Если же Рыбы делают в отношениях лишь первые шаги, сегодня им будет трудно удержаться от того, чтобы перескочить через одну-две ступеньки!

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Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.