Азартные отношения: любовный гороскоп на 16 июня

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на воскресенье, 16 июня 2024 года. На что стоит обратить внимание при общении с противоположным полом или со своей второй половинкой, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен, как настоящий полководец, будет способен окинуть взглядом поле своей любовной битвы и разработать гениальный план наступления! Если в его личной жизни есть за что бороться, сегодня отличный день для того, чтобы как следует продумать наперед свою тактику и стратегию соблазнения. Конечно, этот план еще надо осуществить, да и сработает он далеко не сразу. Но уже сейчас он способен подарить Овну настоящий азарт погони!

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня любимый человек Тельца способен его приятно удивить! Возможно, Телец скептически относился к каким-то идеям и планам своего партнера, однако сегодня у него будет шанс убедиться в его правоте. Любимый человек способен чувствовать даже самые тонкие нюансы взаимоотношений, так что Тельцу стоит поговорить с ним о том, что его волнует, – он может получить действительно дельный совет.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня звезды советуют Близнецам, планируя романтический вечер, поставить во главу угла желания своего партнера. Пусть все будет так, как хочет он. Возможно, место романтического ужина займет пивной бар или сомнительная забегаловка, но, поступившись своими интересами, Близнецы вряд ли пожалеют. Такой эксперимент поможет им сегодня сблизиться со своим любимым человеком и лучше узнать друг друга, а заодно и получить порцию свежих, возможно даже, экстремальных, впечатлений.

Рак (21 июня - 22 июля)

Если в последнее время Рак находился в поиске идеальных отношений или хотя бы в мыслях о них, то сегодня у него есть шанс наконец-то понять, чего же ему не хватает для полного счастья. Возможно, ему надо что-то изменить в себе? Или в том, кого он любит? Или в своих поступках? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, он поможет Раку определить проблему и наметить возможные пути ее решения. Стратегия, которую он выстроит сегодня, со временем способна обеспечить ему победу на любовном фронте.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды подарят Льву возможность удовлетворить свою любознательность – чего бы она ни касалась. Если он давно хотел спросить своего любимого человека о чем-то, сейчас самое время сделать это. Если же между Львом и его партнером нет тайн, формула идеального свидания на сегодня – это вместе узнать что-нибудь новое. Сходить вместе в книжный магазин или посмотреть научно-популярный фильм – другими словами, побаловать свой мозг. Ему тоже, как и сердцу, нужна пища.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Не исключено, что сегодня у Девы в общении с любимым человеком будет ощущаться недостаток взаимопонимания, что может привести к ошибкам и недоразумениям. Так что если сегодня Деве вдруг покажется, что ее любимый человек ведет себя агрессивно или странно, не стоит спешить обижаться в ответ. Для начала надо узнать, правильно ли он понял действия и слова Девы. Скорее всего, нет. Так что все, что Деве останется сделать, – это объяснить свою позицию более доходчиво.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня звезды советуют Весам выразить свои чувства как-нибудь определенно и старомодно – например, на бумаге. Им кажется, что они со своим любимым человеком и так постоянно находятся на связи – перезваниваются в течение дня, шлют шутливые сообщение или общаются по WhatsApp? Но бумага имеет особые, почти волшебные свойства. Если Весы доверят ей сегодня свои чувства, то смогут убедиться в этом.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня звезды советуют Скорпиону общаться со своим любимым человеком на языке логики, а не чувств. Иногда сухим выводам и фактам легче достучаться до сердца, и сегодня – как раз такой парадоксальный день. С помощью интеллектуального общения можно лучше понять мотивы поступков друг друга. Заглянув не только в сердце своего избранника, но и в его мозг, Скорпион, возможно, узнает о нем то, чего даже не предполагал!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня состояние души Стрельца будет напрямую зависеть от того, проведет ли он этот день в обществе любимого человека или это по каким-то причинам не удастся. Если сегодня Стрелец будет находиться рядом с тем, кто ему дорог, качели любви способны вознести обоих на седьмое небо! А вот вдали друг от друга вместо экстаза Стрельца ожидают обычные серые будни.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог весь день рискует провести в борьбе с обрушившейся на него апатией, пустив дела на самотек и не желая думать о тех шагах, которые необходимо предпринять в отношениях с любимым человеком. Тем не менее, есть смысл насильно заставить себя преодолеть этот пассивный настрой. Если он буквально "через не хочу" создаст романтическую обстановку, от былой апатии не останется и следа! Формула проста: чем больше усилий Козерог затратит сегодня, тем больше позитива получит взамен.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею даже на романтическом свидании будет трудно избежать философских разговоров! Ему стоит приготовиться к тому, что любимый человек будет то и дело затрагивать самые глубокие и общие вопросы, вроде смысла бытия или особенностей отношений между мужчиной и женщиной. Впрочем, и сам Водолей будет настроен на похожую волну, а потому сегодня у него есть шанс не только потренировать свой ум, но и лучше узнать о духовных и интеллектуальных запросах друг друга.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня звезды советуют Рыбам не прятать голову в песок от назревших проблем. Если в их отношениях с любимым человеком наметилась трещина, худшее, что они могут сделать сегодня, – это попытаться игнорировать ее. Рыбам следует поговорить со своим партнером откровенно о том, что обоих беспокоит. Только вместе, ничего не утаивая друг от друга, они и их любимый человек смогут найти пути выхода из этой ситуации.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.