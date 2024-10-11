Какие риски несет неправильная маркировка игрушек

Игрушка не расскажет о себе, поэтому важно обращать внимание на маркировку, особенно зарубежной продукции. Многие родители забывают об этом. Игрушки без надлежащей маркировки могут скрывать опасности, такие как токсичные вещества или мелкие детали.

Радость ребенка от новой игрушки несравнима ни с чем. Игрушки важны для развития, способствуя воображению, моторике и социальным навыкам. Однако с радостью приходит и ответственность: каждая покупка должна быть безопасной. Доверяя недостаточно маркированным игрушкам, родители рискуют здоровьем своих детей.

Фото: Жанна Биятан

Почему важно внимательно проверять маркировку детских игрушек

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") продолжает свою работу по обеспечению прозрачности и безопасности рынка товаров народного потребления, реализуемых в Казахстане. Так, в июле 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" приобрел игрушку LOL (страна-производитель Китай) в одном из магазинов Павлодара для анализа качества и безопасности продукции. Продукт был передан на экспертизу в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области.

Согласно протоколу № РО-24-03467/13 от 18.07.2024 года, результаты экспертизы выявили ряд несоответствий с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек".

Основные проблемы, выявленные в ходе экспертизы, заключались в отсутствии наименования и местонахождения производителя и импортера, что делает невозможным обратную связь с ответственным лицом в случае возникновения проблем и отсутствие даты изготовления. Особую тревогу вызывает отсутствие знака ЕАС – важный индикатор того, что продукция соответствует требованиям безопасности на территории Таможенного союза.

Кроме того, особые меры предосторожности при использовании игрушки были указаны только на иностранном языке, а информация на казахском и русском языках отсутствовала полностью. Это в том числе является несоответствием Закону "О языках в Республике Казахстан", а также создает значительные риски для безопасности детей, так как родители просто не могут понять инструкции или предостережения, что может привести к неправильному использованию игрушки.

Фото: Жанна Биятан

Кроме этого, игрушка была исследована на органолептические, физико-химические и токсикологические показатели, по которым выяснилось, что все показатели комплексного исследования не превышают установленных норм технического регламента по безопасности игрушек.

Ответственность родителей

Каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребенок был в безопасности. Покупая игрушки без проверенной информации, мы можем подвергать их здоровье серьезному риску. Это не только вопрос физической безопасности, но и вклад в развитие честного бизнеса. Легальные производители платят налоги, которые идут на развитие инфраструктуры, детских учреждений и общественных программ.

Все мы хотим дать своим детям лучшее, но не стоит забывать, что лучший выбор – это не только радость от игрушки, но и ее безопасность. Всегда проверяйте маркировку и убедитесь, что игрушка прошла сертификацию. Ведь от этого зависит здоровье и безопасность ваших детей. Наше внимание к деталям помогает защитить маленьких потребителей от рисков и поддерживает ответственное предпринимательство.

Ответственность предпринимателей

Важно понимать, что предприниматели, продающие товары без необходимой документации, не только нарушают законодательство в области технического регулирования, но и ставят под угрозу здоровье детей. Они также поддерживают теневую экономику, внося свой вклад в обход налогов и отсутствия контроля качества. Если бы все предприниматели соблюдали законы, деньги от налогов могли бы быть использованы на важные социальные проекты, такие как строительство школ и детских площадок.

Как проверить товар?

В Казахстане существует реестр сертифицированных товаров, доступный онлайн, а также Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийской экономической комиссии. Родители могут воспользоваться этими ресурсами, чтобы убедиться, что игрушка соответствует требованиям безопасности. Также на упаковке обязательно должен быть знак ЕАС, который подтверждает, что товар прошел все необходимые проверки.

"Покупка игрушек – это не просто выбор между радостью и заботой, но и родительская ответственность. Присматривайтесь к тому, что вы покупаете, проверяйте маркировку, чтобы быть уверенными в безопасности выбранного продукта для вашего ребенка. Ведь здоровье и благополучие детей – это наш главный приоритет", – подытожила эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, продолжает активно работать над повышением осведомленности потребителей и защите их прав. Ваше право – знать, что игрушка, которую вы покупаете для своего ребенка, безопасна.