Самые эффективные способы борьбы с комарами

Специалисты рассказали, какие способы защиты от комаров наиболее эффективны дома и на даче, сообщает Zakon.kz.

По информации "Газеты.Ru", комаров привлекают тепло, люди и стоячая вода. Именно поэтому важно устранять возможные места их размножения: своевременно сливать воду из емкостей, очищать водостоки и следить за состоянием придомовой территории.

Для защиты на даче можно использовать магнитные и москитные сетки, репелленты, специальные спирали и химическую обработку участка. По словам экспертов, именно эти способы считаются наиболее эффективными в борьбе с кровососущими насекомыми.

При этом популярные ультразвуковые отпугиватели и обычные антимоскитные лампы не всегда оправдывают ожидания. Исследования показывают, что их эффективность против комаров остается низкой.

Среди народных средств определенный эффект могут давать эфирные масла, ванилин и некоторые растения, например донник и бархатцы. Однако специалисты подчеркивают, что полностью заменить профессиональные средства они не способны.

После укуса комара рекомендуется промыть кожу, приложить холодный компресс и избегать расчесывания. Если появляется сильный отек, выраженное покраснение или другие признаки аллергической реакции, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что пожилая путешественница умерла после укуса комара.