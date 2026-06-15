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Советы

Самые эффективные способы борьбы с комарами

как избавиться от комаров в квартире и на даче, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 01:55 Фото: magnific.com
Специалисты рассказали, какие способы защиты от комаров наиболее эффективны дома и на даче, сообщает Zakon.kz.

По информации "Газеты.Ru", комаров привлекают тепло, люди и стоячая вода. Именно поэтому важно устранять возможные места их размножения: своевременно сливать воду из емкостей, очищать водостоки и следить за состоянием придомовой территории.

Для защиты на даче можно использовать магнитные и москитные сетки, репелленты, специальные спирали и химическую обработку участка. По словам экспертов, именно эти способы считаются наиболее эффективными в борьбе с кровососущими насекомыми.

При этом популярные ультразвуковые отпугиватели и обычные антимоскитные лампы не всегда оправдывают ожидания. Исследования показывают, что их эффективность против комаров остается низкой.

Среди народных средств определенный эффект могут давать эфирные масла, ванилин и некоторые растения, например донник и бархатцы. Однако специалисты подчеркивают, что полностью заменить профессиональные средства они не способны.

После укуса комара рекомендуется промыть кожу, приложить холодный компресс и избегать расчесывания. Если появляется сильный отек, выраженное покраснение или другие признаки аллергической реакции, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что пожилая путешественница умерла после укуса комара.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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