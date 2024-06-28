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Черешня или вишня: что и кому полезнее

Черешня или вишня: что и кому полезнее, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 04:38 Фото: pixabay
Российский врач Татьяна Захарова рассказала, в чем различие вишни черешни и кому стоит предпочесть вишню, сообщает Zakon.kz.

По информации Медикфорум, доктор Захарова рассказала, что черешня и вишня, хотя и являются близкородственными видами и часто воспринимаются как схожие, имеют свои отличия в составе и пользе для здоровья.

"Вишня содержит антоцианины, но вишня богата мелатонином, который помогает регулировать сон. Она известна своими сильными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при артрите и других воспалительных заболеваниях", – отметила Захарова.

Витамины и минералы

Вишня содержит витамины С, А и К, а также минералы, такие как калий и магний.

Снижение риска подагры

Вишня может помочь снизить уровень мочевой кислоты в крови, что полезно для профилактики подагры.

Пищеварение

Вишня, как и черешня, богата клетчаткой, что помогает поддерживать здоровое пищеварение.

Сравнение пользы для здоровья

Антиоксидантная защита: обе ягоды богаты антиоксидантами, но черешня больше фокусируется на защите сердца, а вишня – на улучшении сна и уменьшении воспалений.

Противовоспалительные свойства: вишня может быть более эффективной для снижения воспаления и облегчения симптомов артрита.

Регуляция сна: вишня имеет преимущество благодаря содержанию мелатонина.

Сердечно-сосудистая защита: черешня может быть более полезной для сердечно-сосудистого здоровья благодаря высокому содержанию антоцианинов и калия.

"Выбор между черешней и вишней может зависеть от конкретных потребностей вашего здоровья. Черешня лучше для сердечно-сосудистой системы и борьбы с возрастными изменениями, в то время как вишня полезна для улучшения сна и уменьшения воспалительных процессов", – заключила Захарова.

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