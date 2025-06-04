Кому нельзя есть много клубники и черешни

Российский диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал, кому не следует в больших количествах употреблять клубнику и черешню, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 4 июня 2025 года диетолог посоветовал ограничивать порции клубники и черешни при болезнях ЖКТ.

"Кому точно не стоит потреблять много клубники и черешни? Во-первых, людям, страдающим какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Не стоит есть, во всяком случае, в больших количествах эти продукты, если существует выраженная аллергическая реакция, особенно пищевая аллергия. То есть клубника и черешня могут обострить в этом случае течение аллергии", – пояснил Антон Поляков.

Также врач предостерег от чрезмерного потребления клубники и черешни женщин, которые непосредственно после родов кормят грудью.

"В данном случае нужно соблюдать определенную диету, потому что, опять же, потребление и клубники, и черешни, особенно если речь идет про заморские варианты, может вызывать аллергическую реакцию", – сказал Поляков.

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