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Общество

Аномальная жара в Казахстане: в Алматы и Шымкенте поливают воздух

в Алматы и Шымкенте поливают воздух, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 10:14 Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov, zhasyl.zher.almaty
В Казахстане уже длительное время стоит сильная жара. В Алматы и Шымкенте, где столбики термометров поднимаются до 40 градусов и выше, решили охлаждать улицы с помощью распыления воды в воздух, сообщает Zakon.kz.

Так, компания по благоустройству и озеленению Алматы "Жасыл Жер Алматы" вывела на дороги крупного района города спецтехнику.

"В Бостандыкском районе компания на постоянной основе проводит работы по охлаждению городских улиц в период летней жары. С помощью специальной коммунальной техники осуществляется полив проезжей части и общественных пространств, что способствует снижению температуры воздуха, уменьшению количества пыли и созданию более комфортной городской среды для жителей", – рассказали в компании.

Там уверены, что эти меры не только помогают поддерживать санитарную чистоту города, но и снижают негативное влияние аномальной жары.

Аналогичный способ задействовали и в Шымкенте. Об этом рассказал аким города Габит Сыздыкбеков.

"В условиях установившейся жаркой погоды городскими службами усилены меры по поддержанию благоприятного микроклимата. На улицах Шымкента задействована специальная техника, осуществляющая распыление воды, полив дорожного покрытия, детских и спортивных площадок, а также других общественных пространств с высокой посещаемостью", – написал аким в Instagram.

Работы проводятся с утра и до вечера.

Ранее на фоне сильной жары аким Шымкента призвал жителей и бизнесменов делиться водой.

По прогнозам синоптиков, сильная жара в Алматы и Шымкенте не отступит.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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