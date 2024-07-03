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Врач рассказала, какие напитки нельзя пить в самолете

Какие напитки нельзя пить в самолете, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 18:29 Фото: pixabay
Российский врач-сомнолог Елена Царева рассказала, какие напитки нежелательно пить в самолете, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, нельзя пить кофе, чай, шоколад, какао, тоники, энергетики, алкоголь на борту – это мочегонное, выводящее жидкость.

"Это создает риски по тромбообразованию и не помогает джетлагу. Я бы так сказала, усиливает симптомы джетлага. Нужно пить воду, желательно минеральную", – сказала специалист. 

Ранее врач рассказала, какие угощения летом и осенью могут стать опасными. Речь идет о консервированных овощах, которые могут вызвать такое опасное заболевание, как ботулизм.

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