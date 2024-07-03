Врач рассказала, какие напитки нельзя пить в самолете

Российский врач-сомнолог Елена Царева рассказала, какие напитки нежелательно пить в самолете, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, нельзя пить кофе, чай, шоколад, какао, тоники, энергетики, алкоголь на борту – это мочегонное, выводящее жидкость.

"Это создает риски по тромбообразованию и не помогает джетлагу. Я бы так сказала, усиливает симптомы джетлага. Нужно пить воду, желательно минеральную", – сказала специалист.

Ранее врач рассказала, какие угощения летом и осенью могут стать опасными. Речь идет о консервированных овощах, которые могут вызвать такое опасное заболевание, как ботулизм.