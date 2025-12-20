#Казахстан в сравнении
Советы

Названы напитки, мешающие усвоению железа

Фото: Zakon.kz
Российский эндокринолог Елена Шафранская рассказала, какие напитки снижают эффективность препаратов железа, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, привычка запивать такие лекарства кофе, чаем, вином или молочными напитками может существенно ухудшать их усвоение.

Эксперт отметила, что в зимний период многие жалуются на сонливость, слабость и бледность, списывая это на погоду, однако подобные симптомы нередко связаны с железодефицитной анемией. При нехватке железа нарушается выработка гемоглобина – белка, отвечающего за перенос кислорода в крови, что приводит к гипоксии и ухудшению работы органов и тканей.

Для коррекции дефицита железа врачи назначают специальные препараты, однако их эффективность во многом зависит от пищевых привычек. Как пояснила Шафранская, кофе, чай и красное вино содержат полифенолы, в том числе танины, которые блокируют всасывание железа. Особенно высокая их концентрация – в крепком чае и красном вине.

Кроме того, специалист не рекомендует сочетать препараты железа с молочными продуктами: кальций связывает микроэлемент и мешает его усвоению. Также врач обратила внимание, что железо не следует принимать одновременно с лекарствами, снижающими кислотность желудка, поскольку для нормального всасывания ему необходима кислая среда.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А ранее врач назвала допустимое количество чашек кофе и чая в день.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
