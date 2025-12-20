Названы напитки, мешающие усвоению железа
По ее словам, привычка запивать такие лекарства кофе, чаем, вином или молочными напитками может существенно ухудшать их усвоение.
Эксперт отметила, что в зимний период многие жалуются на сонливость, слабость и бледность, списывая это на погоду, однако подобные симптомы нередко связаны с железодефицитной анемией. При нехватке железа нарушается выработка гемоглобина – белка, отвечающего за перенос кислорода в крови, что приводит к гипоксии и ухудшению работы органов и тканей.
Для коррекции дефицита железа врачи назначают специальные препараты, однако их эффективность во многом зависит от пищевых привычек. Как пояснила Шафранская, кофе, чай и красное вино содержат полифенолы, в том числе танины, которые блокируют всасывание железа. Особенно высокая их концентрация – в крепком чае и красном вине.
Кроме того, специалист не рекомендует сочетать препараты железа с молочными продуктами: кальций связывает микроэлемент и мешает его усвоению. Также врач обратила внимание, что железо не следует принимать одновременно с лекарствами, снижающими кислотность желудка, поскольку для нормального всасывания ему необходима кислая среда.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
