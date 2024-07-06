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Раскрыт секрет плоского живота для мужчин старше 40 лет

Раскрыт секрет плоского живота для мужчин старше 40 лет, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 01:53 Фото: pixabay
Журналисты издания Men Today предложили метод избавления от жира на животе для мужчин старше 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте журнала.

Первым шагом рекомендуется выполнить упражнение "поднимание ног". Для этого необходимо лечь на пол, прижав спину и выпрямив ноги. На медленном выдохе следует поднять прямые ноги так, чтобы они образовали угол 90 градусов с телом. Затем нужно вдохнуть и медленно опустить ноги обратно на пол.

Следующими упражнениями являются отжимания, боковая планка и "велосипед". Завершающим упражнением станет "восьмерка". Для его выполнения нужно сесть на пол и слегка отклониться назад. Затем необходимо поднять ноги на несколько сантиметров от земли и рисовать ими восьмерку, максимально напрягая мышцы пресса.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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