Раскрыт секрет плоского живота для мужчин старше 40 лет
Об этом говорится на сайте журнала.
Первым шагом рекомендуется выполнить упражнение "поднимание ног". Для этого необходимо лечь на пол, прижав спину и выпрямив ноги. На медленном выдохе следует поднять прямые ноги так, чтобы они образовали угол 90 градусов с телом. Затем нужно вдохнуть и медленно опустить ноги обратно на пол.
Следующими упражнениями являются отжимания, боковая планка и "велосипед". Завершающим упражнением станет "восьмерка". Для его выполнения нужно сесть на пол и слегка отклониться назад. Затем необходимо поднять ноги на несколько сантиметров от земли и рисовать ими восьмерку, максимально напрягая мышцы пресса.
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