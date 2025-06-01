"Красные флаги" для мужчин после 40 лет
Фото: pixabay
Иммунолог Андрей Продеус назвал "красные флаги" для мужчина после 40 лет, которые указывают на проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.
Об этом эксперт заявил в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.
"Красные флаги – это такие вещи, на которые нужно особенно смотреть", – предупредил Продеус.
По его словам, если мужчина в возрасте старше 40 лет ощущает высокое давление, испытывает нарушение мочеиспускания, страдает от импотенции или обнаруживает кровь в стуле, то ему необходимо срочно обратиться к врачу.
Продеус подчеркнул, что такие проблемы нужно решать как можно скорее, не боясь обращаться за медицинской помощью.
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