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"Красные флаги" для мужчин после 40 лет

красные флаги для мужчин после 40 лет, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 22:48 Фото: pixabay
Иммунолог Андрей Продеус назвал "красные флаги" для мужчина после 40 лет, которые указывают на проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Об этом эксперт заявил в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

"Красные флаги – это такие вещи, на которые нужно особенно смотреть", – предупредил Продеус.

По его словам, если мужчина в возрасте старше 40 лет ощущает высокое давление, испытывает нарушение мочеиспускания, страдает от импотенции или обнаруживает кровь в стуле, то ему необходимо срочно обратиться к врачу.

Продеус подчеркнул, что такие проблемы нужно решать как можно скорее, не боясь обращаться за медицинской помощью.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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