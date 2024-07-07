Игры и воздух: что поможет, если укачивает в машине

Российский невролог Алина Ходжаева рассказала, почему укачивает в транспорте, как подготовиться к поездке и что делать, если подкатывает тошнота, сообщает Zakon.kz.

В беседе с autonews.ru врач пояснила, что синдром укачивания, или, по-научному, кинетоз – реакция организма на непривычное движение или меняющееся ускорение. Это происходит потому, что информация, которую получает мозг от вестибулярного аппарата, не совпадает с тем, что мы видим.

По словам невролога, от кинетоза страдает треть населения планеты, в основном женщины и дети. Сама по себе эта проблема безопасна и довольно распространена. Но, как отмечает Ходжаева, иногда тошнота в транспорте может быть симптомом серьезных заболеваний.

"Если вас сильно укачивает во время поездок, необходимо проконсультироваться с врачом. Такие симптомы могут быть признаком заболеваний, которые в дальнейшем рискуют перейти в хроническую форму. Кинетоз может возникать из-за патологий среднего и внутреннего уха, проблем с сосудами, органами зрения и других болезней. Также одной из причин может быть перенесенная травма. В первую очередь следует обратиться к терапевту. Он проведет необходимое обследование и, если будет выявлена необходимость, направит к лору, неврологу или офтальмологу для более углубленной диагностики", – рекомендует Ходжаева.

Она напоминает, что признаки укачивания проявляются лишь спустя какое-то время после начала поездки. Они выражаются по-разному: у кого-то это легкое недомогание, а у других могут быть сильные головокружения и тошнота. Это зависит от особенностей человека и того, как долго он находится в движущемся транспорте.

"Выделяют три степени кинетоза: легкая, средняя и тяжелая. При легкой жалобы редко выходят за рамки признаков головокружения, тошноты и обильного слюнотечения. Средняя степень сопровождается приступами рвоты, слабостью, нарушением сна. При тяжелой нарушается сердечный ритм, происходит дезориентация в пространстве и даже обмороки. Но такое встречается крайне редко", – говорит доктор.

Если человека укачало в машине, Ходжаева рекомендует переключить его внимание, например, поговорить с ним на отстраненную тему. Как профилактика подойдет прослушивание музыки или аудиокниги во время поездки. Еще один вариант – игры, онлайн или настольные.

"Если почувствовали тошноту, пересядьте на переднее место. Так вы снизите нагрузку на вестибулярный аппарат. Или займите боковое заднее сиденье. Там меньше качает. А вот среднее заднее сиденье самое неудобное, потому что находится прямо над осью и больше всего трясется", – говорит врач.

В момент приступа она не рекомендует фокусировать взгляд на предметах внутри салона авто или на экране телефона. Это ухудшит состояние. Взгляд стоит направить на более статичные объекты за окном. Например, на линию горизонта или неподвижные предметы на расстоянии.

"Помогают и дыхательные упражнения. Лучше всего – глубокое брюшное дыхание. Сделайте медленный глубокий вдох через нос, при этом живот должен надуваться. Затем так же медленно выдохните через рот, втягивая живот. Повторяйте циклы несколько минут", – советует Ходжаева.

Она отмечает, что духота и перегрев могут усугублять ощущение укачивания. Поэтому для путешествий стоит выбирать транспорт с кондиционером или форточками.

"У детей симптоматика укачивания более выражена, чем у взрослых. Малышам свойственны интенсивная тошнота, обильное слюноотделение, частая рвота, общее недомогание, сонливость, головокружение и бледность кожи", – говорит врач.

Фото: pixabay

Если укачивает ребенка, доктор советует сделать следующее:

открыть окно или включить кондиционер;

посадить ребенка в вертикальное положение (подойдет автокресло), немного запрокинув ему голову;

попросить малыша закрыть глаза или сфокусировать взгляд на неподвижных предметах;

дать ребенку воды, чтобы восполнить жидкость;

сделать с ним несколько успокаивающих дыхательных упражнений;

отвлечь игрушкой, песнями, разговорами, играми;

если состояние не улучшается, остановить транспорт и дать ребенку отдохнуть.

Для профилактики укачивания невролог советует регулярно тренировать вестибулярный аппарат.

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