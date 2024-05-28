Чем опасно интервальное голодание, рассказали врачи

Российский терапевт и телеведущая Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин заявили, что голодание может привести к желчекаменной болезни, сообщает Zakon.kz.

Об этом они рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

"Голодание — враг желчного пузыря. Когда вы долго не едите, желчный пузырь наполняется желчью, которая там концентрируется и выпадает в осадок. Холестерин, содержащийся в растворе, превращается в песок, а затем в камни", — пояснил Городокин.

Малышева добавила, что чем больше перерывы между приемами пищи, тем выше риск развития желчекаменной болезни.

Кроме того, врачи отметили, что обезвоживание также способствует развитию этого недуга.

"Если вы не пьете достаточно воды, желчь концентрируется. Нужно пить больше воды, чтобы желчь была более разбавленной", — объяснил Городокин. В противном случае образуются камни, подтвердила Малышева.

Городокин также рассказал об опасности появления камней, которые могут забить поджелудочный проток.

"Когда камень перекрывает поджелудочный проток, поджелудочные соки остаются в поджелудочной железе, вызывая панкреонекроз, воспаления, острый панкреатит и даже могут привести к летальному исходу", — заключил врач.

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