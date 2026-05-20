#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Советы

Названы опасные ошибки после прогулок в жару

Названы опасные ошибки после прогулок в жару, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 18:50 Фото: magnific.com
Кардиолог Валентина Гавриляк рассказала, как сохранить здоровье сердца и сосудов в жаркую погоду. По словам специалиста, в период высоких температур важно соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать перегрузки организма, сообщает Zakon.kz.

Врач посоветовала по возможности не выходить на улицу в часы максимальной солнечной активности – с 12:00 до 16:00. Кроме того, не следует находиться под прямыми солнечными лучами более 15-20 минут подряд. Для прогулок в жару рекомендуется выбирать светлую свободную одежду из натуральных тканей и обязательно носить головной убор, чтобы снизить риск перегрева и резкого падения давления.

Кардиолог отметила, что в жаркую погоду лучше пить воду комнатной температуры или слегка охлажденную. Слишком холодные напитки могут спровоцировать спазм сосудов и проблемы с горлом. Суточный объем потребляемой жидкости может достигать 3-3,5 л, а при активных физических нагрузках – быть еще выше.

По словам Гавриляк, оптимальная норма воды в жару составляет не менее 40 мл на каждый килограмм массы тела. При этом врач рекомендовала отказаться от алкоголя и сладких газированных напитков, поскольку они создают дополнительную нагрузку на сердце. Вместо жирной и тяжелой пищи специалист советует включать в рацион больше овощей и фруктов.

Также кардиолог предупредила, что после пребывания на жаре не стоит резко охлаждаться под кондиционером или принимать ледяной душ. Такие перепады температуры могут вызвать спазм сосудов и негативно сказаться на работе сердца.

Отдельно специалист призвала отказаться от курения, напомнив, что никотин сужает сосуды. Особую осторожность в жаркую погоду, по словам врача, необходимо соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт. В группе риска также находятся пожилые люди и люди с лишним весом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что врачи раскрыли неожиданный анализ, который стоит сдать при тревожности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Медики рассказали, как пережить жару
08:54, 10 июня 2024
Медики рассказали, как пережить жару
какие продукты помогают сохранить здоровье
00:45, 17 ноября 2025
Какие продукты помогают сохранить здоровье сердца
сон в жаркую погоду
10:46, 12 июля 2025
Врач назвал необычные способы уснуть в жару
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
18:37, Сегодня
Григорий Ломакин без проблем вышел в четвертьфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
18:18, Сегодня
"Кызылжар" может остаться без главного тренера
Стали известны зарплаты турнира UFC Fight Night 271
17:41, Сегодня
Стали известны зарплаты бойцов турнира UFC Fight Night 271
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Сегодня
Ломаченко может получить бой с "Танком" Дэвисом из США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: