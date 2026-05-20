Названы опасные ошибки после прогулок в жару

Кардиолог Валентина Гавриляк рассказала, как сохранить здоровье сердца и сосудов в жаркую погоду. По словам специалиста, в период высоких температур важно соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать перегрузки организма, сообщает Zakon.kz.

Врач посоветовала по возможности не выходить на улицу в часы максимальной солнечной активности – с 12:00 до 16:00. Кроме того, не следует находиться под прямыми солнечными лучами более 15-20 минут подряд. Для прогулок в жару рекомендуется выбирать светлую свободную одежду из натуральных тканей и обязательно носить головной убор, чтобы снизить риск перегрева и резкого падения давления.

Кардиолог отметила, что в жаркую погоду лучше пить воду комнатной температуры или слегка охлажденную. Слишком холодные напитки могут спровоцировать спазм сосудов и проблемы с горлом. Суточный объем потребляемой жидкости может достигать 3-3,5 л, а при активных физических нагрузках – быть еще выше.

По словам Гавриляк, оптимальная норма воды в жару составляет не менее 40 мл на каждый килограмм массы тела. При этом врач рекомендовала отказаться от алкоголя и сладких газированных напитков, поскольку они создают дополнительную нагрузку на сердце. Вместо жирной и тяжелой пищи специалист советует включать в рацион больше овощей и фруктов.

Также кардиолог предупредила, что после пребывания на жаре не стоит резко охлаждаться под кондиционером или принимать ледяной душ. Такие перепады температуры могут вызвать спазм сосудов и негативно сказаться на работе сердца.

Отдельно специалист призвала отказаться от курения, напомнив, что никотин сужает сосуды. Особую осторожность в жаркую погоду, по словам врача, необходимо соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт. В группе риска также находятся пожилые люди и люди с лишним весом.

