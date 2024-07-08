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Что посмотреть на досуге: лучшие киноновинки 2024 года

Лучшие киноновинки 2024, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 14:01 Фото: Zakon.kz
В этом году в кинопрокат вышли десятки фильмов разных жанров. Однако некоторые из них вызвали большой интерес у зрителей благодаря своим темам, актерским составам и задумкой создателей. Zakon.kz сделал подборку фильмов для просмотра в выходной день.

Головоломка 2

Анимационный фильм о взрослении кинорежиссера Келси Манн. Разработан студией Pixar Animation Studios. Это продолжение мультфильма "Головоломка" 2015 года, который занял особое место в сердцах как маленьких, так и взрослых зрителей. Задумка мультфильма – показать эмоции внутри головы человека и как они появляются при рождении.

В центре сюжета 13-летняя девочка подросток Райли, которая готовится к поступлению в школу на новом для нее месте. Поэтому в ее голове происходит настоящий хаос. В уме девочки обитает пять основных эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они управляют ее поведением и настроением. Из-за взросления в голове девочек появляется раздел "Самосознание", где хранятся воспоминания формирующие ее личность. Радость всегда пытается заполнить голову Райли положительными воспоминания, но иногда все идет не по плану.

Мысль о тебе

Романтическая комедия с Энн Хэтэуэй в главной роли рассказывает о любви двух людей из разного времени. Все начинается, когда 40-летняя Солен вынуждена поехать на музыкальный фестиваль "Коачелла" вместе со своей дочерью из-за неотложных дел бывшего мужа. На встрече с музыкантами главная героиня нечаянно знакомиться с 24-летним солистом бойзбэнда August Moon Хейсом Кэмпбеллом. Несмотря на разницу возрасте герои сразу влюбляются и уже не могут не думать о друг друге. В картине показаны основа крепких и счастливых отношений, такие как любовь, общие интересы, понимание, уважение и поддержка.

Плохие парни до конца

В центре сюжета все те же друзья-детективы Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернет (Мартин Лоуренс), которым достаются опасные задания. На этот раз после свадьбы Майка Лоури с Кристиной, Майк и его партнер Маркус начинают расследование коррупции в полицейском управлении Майами. Покойного капитана Конрада Ховарда обвиняют посмертно в связях с наркокартелями. Майк и Маркус обращаются к Армандо Аретасу, сыну Майка, который находится в тюрьме за убийство Ховарда. Четвертая часть полицейской франшизы превращает их в грандиозное приключение с элементами юмора.

Артур, ты король

Трогательная история о верности, дружбе, преданности, поиска себя и своей семьи. Фильм рассказывает о бродячей собаке, которая помогла пересечь экстремальные гонки команде спортсменов. В один день опытный выживальщик и экстремал Майк снова решается попытаться отправиться в спортивные состязанья, чтобы наконец преодолеть джунгли и выиграть гонку. На пути ему встречается собака, которая начинает спасать команду от опасностей. Несмотря на то, что пес плохо себя чувствует, он не сдается и не бросает главного героя. Во время 700-километрового забега по эквадорским джунглям, где он и его команда пересекали реки, боролись с болезнями и травмами в весьма суровых условиях, собака по имени Артур сыграла важную роль в их победе.

Дочь Джонни Деппа сыграла в готическом ужасе "Носферату". Об этом 25 июня Лили-Роуз Депп рассказала на своей странице в Instagram.

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