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Что посмотреть со "Скалой": лучшие фильмы с Дуэйном Джонсоном

американский киноактер, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 15:51 Фото: Instagram/therock
Во всех-то он ролях и нарядах хорош. Оттого, наверное, фильмография "Скалы" внушает восхищение, но вместе с тем определиться с выбором для киновечера бывает непросто. Zakon.kz сделал подборку любимых многими зрителями лент, дабы вам было что посмотреть в выходные.

"Сокровище Амазонки"

Бывалый коллектор с лицом еще не лысого Дуэйна Джонсона хочет уйти на заслуженную "пенсию" с деньгами на открытие собственного ресторанчика. Босс обещает щедрое вознаграждение и спокойную жизнь, но в обмен на удачные поиски непокорного наследника.

А наследничек... Не то чтобы иголка в стоге сена – скорее, одержимый поиском клада авантюрист в дебрях Амазонки. Да еще и перешедший дорогу "серьезным дядям". Вперед в джунгли! Не единственный раз за наш топ, к слову.

"Джуманджи: Зов джунглей"

Переосмысление классического, знакомого каждому сюжета.

История стартует с того, что в 1996 году подросток по роковой случайности получает в подарок от отца игру, которая, впрочем, его совсем не интересует – кому нужны "настолки", если есть приставка с пиксельными гонками?

Впрочем, "Джуманджи" готова адаптироваться к требованиям времени и "расщедривается" на картридж внутри коробки...

Через много лет старенькую приставку обнаруживает группа нерадивых школьников. Игра начинается вновь.

"Борьба с моей семьей"

Незамысловатая лента, тем не менее основанная на биографии реальной рестлерши.

В семье рестлеров рождаются двое детей, мальчик и девочка. Оба с младых ногтей втягиваются в семейное увлечение и ставят перед собой амбициозные цели. Но что, если пробиться удастся лишь кому-то одному? А платой за успех могут стать боль, одиночество и невозможность просто быть собой?

"Круиз по джунглям"

Да, снова "Скала", снова джунгли, снова увлекательное приключение. Но киноделов можно понять: зачем ломать связку, которая работает?

На сей раз любимцу публики предстоит побыть в образе циничного паромщика и помочь симпатичной клиентке найти некое Древо жизни, по легенде обладающее чудесными целебными свойствами.

"Полтора шпиона"

Комедийный боевик о том, как помощь школьному аутсайдеру вчера сегодня может обернуться крепкой дружбой с двухметровым агентом ЦРУ. Хороша ли перспектива? Да как сказать... Рискуете оказаться в эпицентре шпионских разборок – это минус. Заново поверить в свои силы – это плюс.

Август дарит нам не только возможность попрощаться с летом и подготовиться к холодному сезону. Он бывает удивительно щедр на интересные премьеры и новые сезоны уже полюбившихся сериалов. Подробнее о самых "вкусных" новинках и долгожданных продолжениях рассказывали здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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