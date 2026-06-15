Как бросить курить без стресса: простой метод психолога

Психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал о подходах, которые могут помочь людям, пытающимся отказаться от курения, но испытывающим трудности, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист отметил, что не всегда эффективно ставить перед собой цель полностью и навсегда отказаться от сигарет с первого раза. По его словам, более результативным может быть подход с краткосрочными задачами, например отказ от курения на один день. Это помогает снизить уровень тревожности и делает процесс более управляемым.

Эксперт также рекомендовал изменить отношение к самой привычке. Если курение ассоциируется с отдыхом или удовольствием, важно напоминать себе о его негативных последствиях – рисках для здоровья, возможных заболеваниях и финансовых затратах. Он отметил, что такие мысли полезно фиксировать и перечитывать в моменты тяги к сигаретам.

Кроме того, Шамсутдинов посоветовал постепенно увеличивать промежутки времени без курения. По его словам, даже небольшие успехи помогают укрепить уверенность и повышают мотивацию.

Психолог подчеркнул, что ключевую роль в отказе от курения играют последовательность и ежедневный контроль своих действий.

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