Стилист назвал главные способы поднять самооценку

Популярный казахстанский стилист Мади Бекдаир поделился с Zakon.kz советами, как поднять самооценку и укрепить любовь к себе без помощи психологов, энергетов или коучей.

Высокая самооценка играет весомую роль в жизни человека. Она влияет на то, кем он станет и как быстро достигнет поставленных целей.

Для того чтобы укрепить это качество и не слишком этим увлечься, стилист Мади Бекдаир составил девять, на его взгляд, эффективных способов:

Не работать ни одного дня на нелюбимой работе. Всегда думайте о том, приносит ли вам истинное счастье ваше дело. Реализованный человек любит себя гораздо больше. Задумайтесь, ваша работа делает счастливым и успешным вас или, как говорится, чужого дядю.

Всегда думайте о том, приносит ли вам истинное счастье ваше дело. Реализованный человек любит себя гораздо больше. Задумайтесь, ваша работа делает счастливым и успешным вас или, как говорится, чужого дядю. Избавляйтесь от токсичных людей. Особенно это касается псевдодрузей и родственников. Во многих культурах общение с родственниками считается обязательством. Запомните, любить, быть благодарным – да. Служить, спасать и жертвовать – нет.

Особенно это касается псевдодрузей и родственников. Во многих культурах общение с родственниками считается обязательством. Запомните, любить, быть благодарным – да. Служить, спасать и жертвовать – нет. Никогда не жить и не спать с нелюбимым человеком. Отсутствие любви в отношениях напрямую влияет на любовь к себе.

Отсутствие любви в отношениях напрямую влияет на любовь к себе. Баловать и награждать себя желанными покупками . Покупка желанных вещей моментально повышает нашу самооценку, параллельно вытаскивая нас из состояния жертвы или служителя. Помните эту любимую фразу всех жертв: "Мне ничего не нужно. Все лучшее – детям. Лучше помогу другим"? Трата денег на себя любимых моментально избавляет нас от этой обесценивающей установки. Главное, чтобы покупки были сделаны осознано и с умом.

. Покупка желанных вещей моментально повышает нашу самооценку, параллельно вытаскивая нас из состояния жертвы или служителя. Помните эту любимую фразу всех жертв: "Мне ничего не нужно. Все лучшее – детям. Лучше помогу другим"? Трата денег на себя любимых моментально избавляет нас от этой обесценивающей установки. Главное, чтобы покупки были сделаны осознано и с умом. Чаще путешествовать. Это всегда позитив и новые полезные нейронные связи, которые укрепляют нашу самооценку.

Это всегда позитив и новые полезные нейронные связи, которые укрепляют нашу самооценку. Делать себя красивым. Посещать салоны красоты, SPA-центры, косметологию и барбершопы. Отражение в зеркале влияет на самооценку и мужчин, и женщин.

Посещать салоны красоты, SPA-центры, косметологию и барбершопы. Отражение в зеркале влияет на самооценку и мужчин, и женщин. Благодарить и прокачивать свое тело. Ходить в массажные салоны, сауны, на йогу, фитнес и в спортзалы. Отличное самочувствие наполняет нас жизненной энергией.

Ходить в массажные салоны, сауны, на йогу, фитнес и в спортзалы. Отличное самочувствие наполняет нас жизненной энергией. Следить за своим здоровьем. Делать профилактическое обследование организма и лечить все недуги, даже самые незначительные. Здоровый человек имеет более высокую самооценку.

Делать профилактическое обследование организма и лечить все недуги, даже самые незначительные. Здоровый человек имеет более высокую самооценку. Следить за своим питанием. То, как и чем мы кормим свой организм, влияет на отношение к себе.

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Мади Бекдаир отметил также, что высокая самооценка человека позволяет не только отражать его личные достижения и мировоззрение, но и притягивать восхищение, уважение и любовь окружающих.