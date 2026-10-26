Пять вещей, которые нельзя делать после удаления зуба, перечислила стоматолог

После удаления зуба необходимо соблюдать рекомендации стоматолога, поскольку от ухода за полостью рта зависит процесс заживления. Об основных ограничениях после процедуры рассказала врач-стоматолог Динара Аль-Абед, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, прежде всего нельзя активно полоскать рот. Это может повредить или удалить кровяной сгусток, который защищает рану, и привести к развитию альвеолита – воспаления зубной лунки. Если врач назначил антисептик, раствор достаточно подержать во рту и аккуратно выплюнуть, пишет "Газета.Ru"

В день удаления зуба уменьшить отек поможет холодный компресс, приложенный к щеке через ткань. При этом прогревать место операции нельзя.

Также следует временно отказаться от спорта, бани, сауны, горячей ванны и душа. Физические нагрузки и перегрев усиливают кровообращение и могут вызвать повторное кровотечение.

Еще одно ограничение касается курения. Оно замедляет заживление тканей и повышает риск осложнений. От сигарет рекомендуется отказаться на срок, указанный стоматологом.

"Небольшой дискомфорт и умеренный отек в первые дни после удаления зуба – нормальная реакция организма. Со временем они должны уменьшаться", – отметила врач.

Если боль и отек усиливаются, повышается температура или появляется неприятный запах либо привкус во рту, необходимо обратиться к стоматологу.

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