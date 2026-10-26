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Советы

Пять вещей, которые нельзя делать после удаления зуба, перечислила стоматолог

удаление зуба, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 09:40 Фото: magnific
После удаления зуба необходимо соблюдать рекомендации стоматолога, поскольку от ухода за полостью рта зависит процесс заживления. Об основных ограничениях после процедуры рассказала врач-стоматолог Динара Аль-Абед, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, прежде всего нельзя активно полоскать рот. Это может повредить или удалить кровяной сгусток, который защищает рану, и привести к развитию альвеолита – воспаления зубной лунки. Если врач назначил антисептик, раствор достаточно подержать во рту и аккуратно выплюнуть, пишет "Газета.Ru"

В день удаления зуба уменьшить отек поможет холодный компресс, приложенный к щеке через ткань. При этом прогревать место операции нельзя.

Также следует временно отказаться от спорта, бани, сауны, горячей ванны и душа. Физические нагрузки и перегрев усиливают кровообращение и могут вызвать повторное кровотечение.

Еще одно ограничение касается курения. Оно замедляет заживление тканей и повышает риск осложнений. От сигарет рекомендуется отказаться на срок, указанный стоматологом.

"Небольшой дискомфорт и умеренный отек в первые дни после удаления зуба – нормальная реакция организма. Со временем они должны уменьшаться", – отметила врач.

Если боль и отек усиливаются, повышается температура или появляется неприятный запах либо привкус во рту, необходимо обратиться к стоматологу.

Ранее врач перечислила продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью.

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Айсулу Омарова
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