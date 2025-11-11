#АЭС в Казахстане
Врач назвал самый полезный способ приготовления кофе

кофе, здоровье, бумажные фильтры, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 20:38 Фото: pixabay
Кардиолог Хосе Абельян заявил, что от способа приготовления кофе зависит здоровье человека. По мнению специалиста, самый полезный кофе получается только после обработки через бумажный фильтр, сообщает Zakon.kz.

Врач считает, что бумажный фильтр снижает в кофе количество соединений, провоцирующих повышение уровня холестерина в крови. Об этом кардиолог рассказал изданию Deia.

"Также фильтрованный кофе содержит меньше акриламида – вредного для здоровья вещества, образующегося при обжарке зерен. Бумажный фильтр – самый полезный вариант для любителей кофе", – пояснил Хосе Абельян.

Ранее диетолог Софья Кованова рассказала, почему пить кофе весь день вредно.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
