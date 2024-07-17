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Кому нельзя есть арбузы, рассказала врач

Кому нельзя есть арбузы рассказала врач, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 04:42 Фото: pixabay
Российский Врач Вера Сережина заявила, что арбузы противопоказаны при ожирении и диабете, сообщает Zakon.kz,

"Кроме того, арбузы и дыни не рекомендуются людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как острый панкреатит, тяжелые заболевания поджелудочной железы, метеоризм и диарея", - перечислила медик в комментарии для РИАМО.

Сережина добавила, что арбузы и дыни обладают мочегонным эффектом, из-за чего их употребление может быть нежелательным при проблемах с органами мочевыводящей системы – например, при имеющихся камнях, почечных нарушениях, энурезе, недержании мочи, при имеющейся аденоме предстательной железы, а также при аритмии.

Ранее мы писали о пользе дыни и арбуза.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
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