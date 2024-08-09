Кому лучше не есть арбузы, рассказала врач

У арбуза много полезных свойств. Но людям с некоторыми заболеваниями следует быть осторожнее с этим продуктом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова, арбуз богат витаминами и антиоксидантами: аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, каротин, ниацин, магний, которые повышают иммунитет, стимулируют работу головного мозга, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

"Обладая мочегонным эффектом, он стимулирует работу почек по выведению токсических веществ, препятствует отложению солей и мочекаменной болезни. Сладкая мякоть улучшает структуру кожи, делает ее подтянутой и эластичной", – приводит слова эксперта "Газета.Ru".

Но, по словам Мельниковой, в некоторых случаях арбуз может превратиться в источник неприятностей.

"Чтобы плод быстро набрал массу и созрел, его подкармливают удобрениями, в основном азотными – нитратами, которые сами по себе малотоксичны. Но, попадая в микрофлору желудочно-кишечного тракта, они преобразуются во вредные нитриты, нарушающие транспортную функцию крови, что впоследствии может привести к гипоксии и недостатку кислорода в тканях", – предупредила врач.

Она отметила, что ни в коем случае не стоит покупать треснувший или демонстративно разрезанный продавцом арбуз. На его сладкой поверхности бактерии размножаются очень быстро и могут стать причиной кишечной инфекции.

Говоря о людях, которым стоит быть осторожнее с арбузами, врач предупредила, что при высоком содержании калия в крови не следует употреблять более 150-200 г. арбуза в день во избежание сердечной аритмии.

"Арбуз – это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода. Поэтому будьте осторожны, употребляя сладкую ягоду при гепатите и циррозе", – добавила врач.

Также она отметила, что, являясь компонентом еще одного простого углевода – глюкозы, которая быстро усваивается организмом и не требует времени для переваривания – арбуз может привести к быстрому повышению сахара крови и скачкам энергии, что опасно при избыточной массе тела, ожирении и сахарном диабете.

Российский врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев ранее сравнил дыню и арбуз.