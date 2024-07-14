Врач рассказал, кому нельзя купаться летом в открытых водоемах

Российский врач Андрей Тяжельников рассказал, что противопоказано купаться летом в открытых водоемах при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, а также людям, имеющим хронические заболевания, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, врач посоветовал всем перечисленным категориям пациентов консультироваться с врачом по поводу возможностей купаться, плавать и загорать летом.

"Жаркая погода, горячее солнце, перепад температур при купании – это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются", – добавил доктор Тяжельников.

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