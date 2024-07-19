Экологические инициативы в Казахстане: как мы можем помочь окружающей среде

Экология Казахстана нуждается в участии каждого гражданина в охране окружающей среды. От загрязнения воздуха и воды до утраты биоразнообразия – в каждом аспекте важны общие усилия. Zakon.kz решил рассказать о главных инициативах по защите природы, которые реализуются в нашей стране.

Значимость экологических проектов

Экологические проекты играют ключевую роль в борьбе с современными экологическими проблемами, такими как загрязнение, изменение климата и утрата биоразнообразия. Эти инициативы не только способствуют сохранению природных ресурсов и улучшению качества жизни, но и обеспечивают устойчивое развитие для будущих поколений.

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Зеленый пояс Астаны

Начнем с масштабного экологического проекта в Астане, который направлен на создание зеленой зоны вокруг столицы Казахстана. Зеленый пояс значительно улучшил экологию города, снизил загрязнения воздуха и создал природный барьер от пыльных бурь. По проекту продолжается массовая посадка деревьев и кустарников, а также создание парков и скверов в черте города, что обеспечивает жителям доступ к рекреационным зонам и повышает биоразнообразие.

Проект по восстановлению Аральского моря

Проект направлен на восстановление экосистемы и улучшение водного баланса Аральского моря. Главной целью проекта является увеличение притока воды из реки Амударья, что позволит вернуть часть экосистемы, поддержать биоразнообразие и улучшить условия жизни местного населения. Инициатива предусматривает строительство каналов и дамб и рекультивацию земель. Стоит отметить, что этот проект – важный шаг к восстановлению экологии озера.

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Программа сохранения биоразнообразия

Цель программы – сохранить редкие и исчезающие виды животных и растений, а также обеспечить рациональное управление природными ресурсами. В рамках инициативы предусмотрено расширение охраняемых территорий, включая создание новых заповедников и национальных парков.

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Инициативы по борьбе с пластиковым загрязнением

Одной из ключевых мер является ограничение использования пластиковых пакетов, что способствует снижению их потребления. Важным шагом стало также создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Это позволяет организовать эффективную переработку пластиковых изделий.

Несколько основных инициатив:

запрет на пластиковые пакеты;

раздельный сбор отходов;

поддержка переработки;

Проекты по утилизации и переработке пластика

Как сообщали в профильном ведомстве, по утилизации и переработке пластика утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Это касается приобретения мусоровозов, запуска сортировочных линий и перерабатывающих мощностей.

На одном из заседаний правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что во всем мире переработка мусора является выгодным бизнесом и Казахстан не должен отставать в этом направлении. Он отметил, что перезапущен механизм Программы выплат предприятиям, осуществляющим сбор, транспортировку и переработку отходов ("ЭкоҚолдау").

"Четкая система обращения с отходами даст не только экономический и экологический эффекты, но и будет способствовать открытию предприятий, привлечению новых технологий, созданию рабочих мест". Олжас Бектенов

На основании сказанного глава правительства поручил разработать дополнительные механизмы привлечения инвесторов в сферу переработки отходов, принять меры для ускоренного рассмотрения заявок по соответствующим инфраструктурным проектам и обеспечить сопровождение каждого из них до полного ввода в эксплуатацию.

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Экологическое образование в школах

Ранее сообщалось, как будут внедрять экологическое образование в школах Казахстана. Оно включало в себя понятия ответственности, человечности и добра. По словам бывшего министра науки и образования РК Асхата Аймагамбетова, ведомством была проанализирована текущая программа обучения и подготовлено несколько решений.

"Мы хотим, чтобы наши дети знали, как взаимодействует окружающая среда, и использовали эти навыки во взрослой жизни. Они должны знать и понимать, какой экологический след люди оставляют ежедневно. Например, понимать, сколько воды можно потратить на изготовление одной простой футболки (2700-3000 литров), мобильных телефонов, бытовой техники, машин, самолетов и как выполняются работы по наполнению их природы". Асхат Аймагамбетов

Экологическое воспитание включает в себя развитие экологической культуры среди детей, формирование привычек и бережного отношения к природе.

Фото: gov.kz

Основные мероприятия и акции

Министерство экологии и природных ресурсов РК во всех регионах страны ежегодно проводит главную экологическую акцию "Таза Қазақстан". За весь период в акции приняло участие более 745 тыс. человек, собрано свыше 158 тыс. тонн мусора, высажено порядка 326 тыс. зеленых насаждений.

Также ведомством был разработан новый сервис подачи заявок о проблемах города и экологии посредством удобного телеграмм-чат-бота @TazaQazBot. Это позволит каждому неравнодушному жителю страны моментально фотографировать проблемные места или загружать снимки из галереи, указывать местоположение и подробно описывать проблему.

Фото: gov.kz

Вовлечение населения в экологические инициативы включает:

участие в волонтерских акциях;

сокращение потребления пластика;

раздельный сбор мусора;

использование экологического транспорта;

разумное потребление.

Что касается особо охраняемых природных территорий, по информации Министерства экологии и природных ресурсов РК они занимают более 10% поверхности суши Казахстана. В стране имеются: 10 заповедников, 14 нацпарков, семь природных резерватов, 50 природных заказников, пять заповедных зон, шесть ботанических садов, один дендрологический парк и 25 памятников природы местного значения.

Три природных объекта вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

"Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана" (Наурзумский и Коргалжынский заповедники);

"Западный Тянь-Шань", совместный с Узбекистаном и Кыргызстаном ( Аксу-Жабаглинский и Каратауский природные заповедники и Сайрам-Угамский нацпарк);

"Холодные зимние пустыни Турана" (Нацпарк "Алтын-Эмель", Барсакелмесский природный заповедник).

Экозащитники, отмечают, что для сохранения окружающей среды важно минимизировать негативное влияние на природу: экономить воду, использовать экологичные моющие средства и сокращать потребление ресурсов. Ведь в этом вопросе каждый может внести свой вклад в защиту природы, а маленькие шаги могут привести к большим изменениям.