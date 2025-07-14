Бактерии, удары током и травмы: почему нельзя купаться в фонтанах

С наступлением летней жары все больше людей ищут спасение от зноя в воде, и нередко объектом внимания становятся городские фонтаны. Однако купание в них категорически запрещено, ведь это серьезная опасность для жизни и здоровья, сообщает Zakon.kz.

Летом часто можно увидеть, как дети с радостью забираются в фонтаны. Взрослые обычно смотрят на это с умилением и не задумываются, какая опасность скрывается за этой беззаботной игрой.

Спасатели назвали две основные причины, почему нельзя купаться в фонтанах: риски механических травм, ведь неровные поверхности, струи воды, декоративные элементы фонтана могут стать причиной падений и травм из-за установленных в них трубопроводов и насосов;

риск электротравмы: фонтаны часто оснащены подсветкой и другими электрическими компонентами, что создает риск поражения током.

Поэтому на всех фонтанах установлены таблички, запрещающие купание.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Этот фонтан был за монументом "Отан-Ана", недалеко от мкр. "Орбита". Сейчас его уже демонтировали, и там оборудовали безопасную площадку для катания на коньках зимой и на роликах летом. Но в тот день мы сидели у фонтана, и дети бегали, брызгались водой. Одна девушка мочила ноги, и в какой-то момент ее нога провалилась в решетку почти до уровня бедра. Она закричала. Мы жутко испугались, сразу вызвали спасателей. Сама ситуация в целом была стрессовой для девушки. Она, во-первых, начала замерзать, вода ведь холодная. Еще она очень быстро устала, хотя друзья и неравнодушные люди пытались поддержать ее. К счастью, спасатели быстро приехали. Они с распорками вытащили ее ногу из решетки. Но тогда и она, и все, кто там был, усвоили жесткий урок: нельзя лезть в фонтан, это технически сложная конструкция, и такая беспечность могла завершиться трагедией", – поделилась астанчанка Оксана Марченко.

Фонтан – это не водоем

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Фонтаны – элементы благоустройства города. Они предназначены для увлажнения воздуха и декоративных целей. В отличие от бассейнов фонтаны не оборудованы системами фильтрации и очистки воды.

"Они размещаются в общественных местах, и процесс естественного загрязнения воды происходит довольно быстро: в чашу фонтана попадают мусор, листья, пыль, насекомые. В них могут купаться бездомные животные и птицы, которые являются переносчиками различных инфекций. Вода является идеальной средой для вирусов и бактерий, а высокая температура воздуха способствует быстрому размножению микроорганизмов. В фонтанах не только нельзя купаться, но и не стоит мыть в них руки или фрукты, делать это нужно исключительно в питьевой воде в специально предназначенных местах", – рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Астаны Мухамгали Арыспаев.

Лабораторные исследования подтверждают, что в такой воде могут находиться патогенные микроорганизмы – возбудители острых кишечных инфекций, такие как энтеро- и ротавирусы, кишечная палочка, сальмонеллы и шигеллы (возбудители дизентерии). Особенно стоит опасаться вируса гепатита А, который поражает печень и может вызвать серьезные нарушения ее функций.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"В целях профилактики инфекционных заболеваний Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны с мая по сентябрь ведется мониторинг качества воды в фонтанных комплексах города с отбором проб воды на лабораторные исследования. В 2025 году из фонтанных комплексов отобрано 112 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и вирусологические показатели. По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие требованиям в восьми пробах по санитарно-химическим показателям: по цветности и мутности; в двух пробах по микробиологическим показателям: превышение индекса лактоза положительных кишечных палочек", – пояснил представитель столичного ДСЭК.

Взрослые и дети должны знать:

городские фонтаны не предназначены для купания или мытья продуктов;

выходя на прогулку, возьмите с собой бутылку чистой воды – не только для питья, но и чтобы освежиться или ополоснуть руки и лицо при необходимости;

используйте для купания только разрешенные водоемы и бассейны;

родители должны объяснить детям, почему опасно купаться в фонтанах.

13 мая 2025 года санврачи сообщили, что фонтаны – это элементы благоустройства города, которые категорически не предназначены для купания.