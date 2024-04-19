За что казахстанцев могут оштрафовать на 18,5 млн тенге или лишить свободы на пять лет

В Казахстане участились случаи, когда граждане заявляют о якобы готовящемся теракте, которые в последствие оказываются ложными. В связи с этим Министерство внутренних дел (МВД) РК сегодня, 19 апреля 2024 года, обратилось к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

"За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусматривается до пяти лет лишения свободы", – уточнили в МВД РК, обращаясь к гражданам.

Отметим, что из ст. 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РК следует:

"Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (18 460 000 тенге. – Прим. ред.) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок".

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В качестве примера МВД привело анонимную рассылку об угрозах нападения на школы Астаны, которую стражи порядка выявили 18 апреля в мессенджере Telegram.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия. В обозначенных в сообщении местах приняты меры по обеспечению безопасности и усилению охраны, в связи с чем просим не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников", – отметили в ведомстве.

Кроме того, организованной проверкой установлено, что аналогичная рассылка с угрозами ранее осуществлялась в различных регионах Российской Федерации.

"Видео, опубликованное в Telegram, является фейковым и распространялось 31 января 2024 года в Калуге РФ. Отметим, что подобные сообщения в феврале этого года распространялись в шести городах Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодар, Караганда и Костанай. За рассылку угроз были задержаны несовершеннолетние в городах Караганды и Костанай. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей". Пресс-служба МВД РК

Одновременно ведется работа с администрацией мессенджеров о блокировке каналов, распространяющих ложную информацию.

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