Как правильно собрать аптечку в отпуск для детей и взрослых

Перед отпуском мысли обычно заняты, бронью отеля, документами и купальниками. Аптечка в этом списке часто оказывается где-то в конце – ровно до первого пищевого отравления или высокой температуры. Что взять с собой, чтобы отдых не превратился в поиск лекарств, – в материале Zakon.kz.

Отпуск – это всегда смена привычной среды. Новый климат, непривычная еда, длительные переезды, активный отдых, солнце, вода и насекомые создают для организма дополнительную нагрузку. И если забытые шлепанцы еще можно купить на месте, то искать ночью аптеку в незнакомом городе, особенно за границей или вдали от цивилизации, – удовольствие сомнительное. Поэтому базовая аптечка – не проявление тревожности, а обычная подготовка. По мнению врача-терапевта Алмаза Шармана, набор лекарств должен покрывать самые распространенные риски.

"В аптечке туриста всегда должны быть жаропонижающие и обезболивающие препараты, средства от диареи и обезвоживания, антигистаминные препараты от аллергии, антисептики, пластыри и лекарства, которые человек принимает постоянно", – отметил Алмаз Шарман.

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Защита кожи: солнце, ожоги, порезы

Отпуск редко проходит без солнца. И именно оно часто становится причиной самых банальных проблем – ожогов, перегрева и раздражения кожи. Также стоит помнить, что даже обычная прогулка, поход, купание или экскурсия могут закончиться мозолями, царапинами или порезами. А если в отпуске планируются горы, велосипед, море или активный спорт, вероятность мелких травм только возрастает.

"В аптечке обязательно должны быть средства от солнечных ожогов и повреждений кожи, а точнее, кремы или спреи с пантенолом, антисептики для обработки ссадин, бактерицидные пластыри и стерильные бинты", – советует врач.

Отдельный пункт – солнцезащитный крем. Формально это не лекарство, но на практике он часто спасает лучше любой мази после того, как кожа уже "поджарилась".

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Отравления и проблемы с желудком: классика любого отпуска

Отпуск – это почти всегда гастрономический эксперимент. Уличная еда, экзотические блюда и напитки часто выглядят вполне безобидно. До определенного момента. Именно поэтому пищевые отравления и кишечные расстройства стабильно входят в топ самых частых отпускных неприятностей. Поэтому, чтобы путешествие запомнилось красивыми пейзажами и теплым морем, а не маршрутом "номер – туалет – номер", в вашей аптечке должны быть:

– сорбенты; – препараты от диареи; – средства для восстановления водно-солевого баланса; – ферменты для пищеварения; – препараты от изжоги и тяжести.

Особенно важно помнить, что при сильной рвоте, диарее и высокой температуре самолечение может быть опасным. Аптечка помогает выиграть время, но не заменяет врача.

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Укачивание: когда отдых начинается с тошноты

Отпуск всегда начинается с дороги. И для многих это не предвкушение приключений, а настоящее испытание. Укачивание способно испортить поездку еще до заселения в отель – головокружение, слабость, тошнота, холодный пот и резкая усталость – знакомый набор симптомов для тех, кто тяжело переносит поездки.

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Особенно часто с этим сталкиваются дети, но и взрослые от такой реакции не застрахованы. Причем приступ может начаться внезапно – на серпантине, в турбулентности или во время морской прогулки. В такие моменты советы вроде "смотри на горизонт" или "сядь ближе к окну" работают далеко не всегда.

"Если вы знаете за собой такую особенность или путешествуете с ребенком, лучше заранее положить в аптечку препараты от укачивания. Это может спасти не только саму дорогу, но и первый день отпуска, который иначе рискует пройти в борьбе с тошнотой вместо прогулок и отдыха. Иногда одна маленькая таблетка оказывается важнее, чем купальник или зарядка для телефона", – посоветовал врач.

Аллергия и укусы насекомых

Даже если в обычной жизни аллергия вас не беспокоит, в отпуске организм вполне может преподнести сюрприз. Незнакомая кухня, экзотические фрукты, пыльца местных растений, укусы насекомых, морская вода, солнце или даже смена климата – все это способно вызвать неожиданную реакцию: от легкой сыпи и зуда до сильных отеков и затрудненного дыхания.

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Особенно осторожными стоит быть тем, кто едет на природу, в лес, к водоемам или в страны с жарким и влажным климатом, где насекомых обычно больше.

"Комары, мошки, осы или медузы могут оставить не только неприятные воспоминания, но и вполне ощутимые последствия. Поэтому антигистаминные препараты – обязательный пункт в любой дорожной аптечке. Они помогут быстро снять симптомы аллергии и не позволят испорченному самочувствию сорвать отдых", – советует врач.

Туда же стоит добавить средства после укусов насекомых – гели, кремы или мази, которые уменьшают зуд, покраснение и воспаление. Иногда именно такая мелочь спасает ночь от бессонницы и постоянного желания расчесать укус до победного.

О чем забывают чаще всего

Парадоксально, но в отпускной суете люди чаще всего забывают не "что-то на всякий случай", а именно те препараты, без которых обходиться не могут каждый день. Билеты, документы, купальники и зарядки обычно проверяют по несколько раз, а вот жизненно важные лекарства нередко вспоминают уже в дороге или по прибытии.

"Препараты от давления, диабета, астмы, проблем с желудком, щитовидной железой или сердцем должны быть в достаточном количестве на весь срок поездки – и обязательно с запасом хотя бы на несколько дней. Задержки рейсов, изменение маршрута или непредвиденные обстоятельства случаются чаще, чем хотелось бы, и в таких ситуациях лишняя упаковка может оказаться настоящим спасением", – сказал Алмаз Шарман.

Особенно важно это для рецептурных препаратов. В другой стране или даже в другом городе найти нужное лекарство бывает непросто, к примеру, оно может продаваться под другим названием, отсутствовать в аптеке или требовать местный рецепт. И если обычное обезболивающее купить легко, то со специфическими препаратами ситуация совсем другая.