Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели напомнили о правилах безопасности в походах

Спасатели напомнили о правилах безопасности на время похода, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:47 Фото: freepik
В ДЧС Алматы напомнили, что, собираясь в поход, следует знать и соблюдать правила безопасности. Поскольку во время отдыха на природе могут возникнуть как реальные препятствия на местности, так и резкая смена погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, туристическое путешествие всегда сопряжено с рядом сложностей, поэтому, чтобы быть готовым к любым неприятностям, стоит позаботиться о соответствующей случаю одежде. Она должна быть удобной и обеспечивать защиту от потенциальных опасностей.

Изучить прогноз погоды и вероятность штормовых предупреждений

  • В случае ухудшения погодных условий в горной местности перенесите посещение на другой день. Это касается и открытых водоемов.
  • Запланируйте не только время отправления (начинать поход лучше рано утром), но и время возвращения.
  • При плохой погоде риск получения травм возрастает в несколько раз. Если непогода застала вас в горах, в идеале следует вернуться в город или начать спуск вниз. При плохом самочувствии следует отложить посещение гор.
В ведомстве отмечают, что безопасность каждого человека находится в его руках. Он должен об этом думать постоянно. Это должно быть в приоритете, потому что спасатели сразу не прибудут, если что-то произойдет.


Выбирайте проверенные места и маршруты

  • Уточните статус и режим природопользования той местности, куда отправляетесь. В национальных парках, заповедниках, лесных хозяйствах существуют специфические правила посещения.
  • Убедитесь, что местность и маршрут соответствуют уровню вашей подготовки. Если вы решились на сложный, многодневный поход, без профессионального инструктора не обойтись.
  • Не старайтесь посетить несколько точек в один день.
  • Не посещайте горы в одиночку, выбирайте места в пределах визуальной доступности и не отклоняйтесь от выбранной точки.

Что делать, если заблудились?

  • Позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу ДЧС по номеру 112 , а также службу спасения 109 и сообщить: куда, откуда, сколько шли, что проходили мимо, что видите вокруг сейчас и далее по запросу.
  • Если вы дозвонились, оставайтесь на месте, окажите первую помощь себе и не пытайтесь выбраться самостоятельно.
  • Если связи нет, не сходите с тропы, не ищите другую дорогу. Найдите поблизости открытую территорию и оставайтесь там.
  • Если, судя по прошедшему времени, вы не так далеко ушли – учитывайте, что собственные оценки могут быть не всегда объективны, в дневное время спускайтесь по направлению тропы, которой пришли, до знакомых ориентиров или появления связи. Если не уверены, паникуете и боитесь – оставайтесь на месте.
  • Если настиг туман или проливной дождь, лучше переждать.
  • Если вы находитесь на открытой местности, в темное время суток можно разжечь костер или светить фонариком – это дополнительные сигналы спасателям.

Как подготовиться на природу:

  • Зарядите на 100% телефон и пауэрбанк, возьмите фонарик.
  • Подберите соответствующую яркую одежду и удобную обувь, обязательно – головной убор плюс комплект более теплой одежды на случай смены погоды.
  • Соберите аптечку. Минимальное содержимое: антисептик, бинт, пластырь, антигистаминные средства и таблетки по назначению врача. Максимум зависит от того, куда и насколько вы отправляетесь. Не забудьте солнцезащитный крем, средства от ожогов и спрей против насекомых, средства гигиены.
  • Подготовьте запас воды и еды. Не стоит проводить на отдыхе дегустацию незнакомых продуктов или блюд, не рекомендуется употребление сладких газированных и алкогольных напитков.
  • Если не удается ограничиться прогулкой и легким пикником и предполагается розжиг костра, то нужно предусмотреть мангал, дрова и средства для розжига. Нельзя разводить костры на земле – только в специально отведенных местах.
  • Отправляясь на пикник, прихватите с собой пакеты для отходов, складывайте в них мусор сразу, чтобы потом не собирать его по всей поляне. Соблюдая правила поведения в лесу, вы сохраните не только природу, но и свои деньги.
Не стоит пренебрегать мерами предосторожности в походе, даже если они кажутся вам незначительными. Осознанность всех участников туристической группы поможет избежать непредвиденных ситуаций, провести время полезно и приятно.
Ранее сообщалось, как собрать аптечку в путешествие.

Читайте также

Арбуз
Как выбрать арбуз без нитратов, рассказали санэпидемиологи Астаны
Аймира Муксулова
Интересное Погода МЧС РК Алматы Казахстан 2024 год Горы Путешествия Отдых Правила Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: