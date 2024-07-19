Спасатели напомнили о правилах безопасности в походах

В ДЧС Алматы напомнили, что, собираясь в поход, следует знать и соблюдать правила безопасности. Поскольку во время отдыха на природе могут возникнуть как реальные препятствия на местности, так и резкая смена погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, туристическое путешествие всегда сопряжено с рядом сложностей, поэтому, чтобы быть готовым к любым неприятностям, стоит позаботиться о соответствующей случаю одежде. Она должна быть удобной и обеспечивать защиту от потенциальных опасностей.

Изучить прогноз погоды и вероятность штормовых предупреждений

В случае ухудшения погодных условий в горной местности перенесите посещение на другой день. Это касается и открытых водоемов.

Запланируйте не только время отправления (начинать поход лучше рано утром), но и время возвращения.

При плохой погоде риск получения травм возрастает в несколько раз. Если непогода застала вас в горах, в идеале следует вернуться в город или начать спуск вниз. При плохом самочувствии следует отложить посещение гор.

В ведомстве отмечают, что безопасность каждого человека находится в его руках. Он должен об этом думать постоянно. Это должно быть в приоритете, потому что спасатели сразу не прибудут, если что-то произойдет.



Выбирайте проверенные места и маршруты

Уточните статус и режим природопользования той местности, куда отправляетесь. В национальных парках, заповедниках, лесных хозяйствах существуют специфические правила посещения.

Убедитесь, что местность и маршрут соответствуют уровню вашей подготовки. Если вы решились на сложный, многодневный поход, без профессионального инструктора не обойтись.

Не старайтесь посетить несколько точек в один день.

Не посещайте горы в одиночку, выбирайте места в пределах визуальной доступности и не отклоняйтесь от выбранной точки.

Что делать, если заблудились?

Позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу ДЧС по номеру 112 , а также службу спасения 109 и сообщить: куда, откуда, сколько шли, что проходили мимо, что видите вокруг сейчас и далее по запросу.

, а также службу спасения 109 и сообщить: куда, откуда, сколько шли, что проходили мимо, что видите вокруг сейчас и далее по запросу. Если вы дозвонились, оставайтесь на месте, окажите первую помощь себе и не пытайтесь выбраться самостоятельно.

Если связи нет, не сходите с тропы, не ищите другую дорогу. Найдите поблизости открытую территорию и оставайтесь там.

Если, судя по прошедшему времени, вы не так далеко ушли – учитывайте, что собственные оценки могут быть не всегда объективны, в дневное время спускайтесь по направлению тропы, которой пришли, до знакомых ориентиров или появления связи. Если не уверены, паникуете и боитесь – оставайтесь на месте.

Если настиг туман или проливной дождь, лучше переждать.

Если вы находитесь на открытой местности, в темное время суток можно разжечь костер или светить фонариком – это дополнительные сигналы спасателям.

Как подготовиться на природу:

Зарядите на 100% телефон и пауэрбанк, возьмите фонарик.

Подберите соответствующую яркую одежду и удобную обувь, обязательно – головной убор плюс комплект более теплой одежды на случай смены погоды.

Соберите аптечку. Минимальное содержимое: антисептик, бинт, пластырь, антигистаминные средства и таблетки по назначению врача. Максимум зависит от того, куда и насколько вы отправляетесь. Не забудьте солнцезащитный крем, средства от ожогов и спрей против насекомых, средства гигиены.

Подготовьте запас воды и еды. Не стоит проводить на отдыхе дегустацию незнакомых продуктов или блюд, не рекомендуется употребление сладких газированных и алкогольных напитков.

Если не удается ограничиться прогулкой и легким пикником и предполагается розжиг костра, то нужно предусмотреть мангал, дрова и средства для розжига. Нельзя разводить костры на земле – только в специально отведенных местах.

Отправляясь на пикник, прихватите с собой пакеты для отходов, складывайте в них мусор сразу, чтобы потом не собирать его по всей поляне. Соблюдая правила поведения в лесу, вы сохраните не только природу, но и свои деньги.

Не стоит пренебрегать мерами предосторожности в походе, даже если они кажутся вам незначительными. Осознанность всех участников туристической группы поможет избежать непредвиденных ситуаций, провести время полезно и приятно.

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