В МЧС предупредили об опасности, которую многие игнорируют летом

МЧС Казахстана напомнило гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в летний период количество отдыхающих на реках, озерах и водохранилищах значительно увеличивается, а вместе с этим возрастает и риск несчастных случаев.

"При этом несоблюдение правил безопасности на воде остается одной из основных причин несчастных случаев и гибели людей". МЧС РК

Спасатели подчеркнули, что чаще всего происшествия происходят из-за купания в запрещенных и необорудованных местах, оставления детей без присмотра взрослых, нарушения правил эксплуатации лодок и других плавательных средств, а также купания в состоянии алкогольного опьянения.

"МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности на воде и ответственно относиться к отдыху у водоемов", – говорится в сообщении.

Ранее в Актау на побережье Каспийского моря спасли двух человек, оказавшихся в опасной ситуации во время купания.