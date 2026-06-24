В МЧС предупредили об опасности, которую многие игнорируют летом
Фото: primeminister.kz
МЧС Казахстана напомнило гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что в летний период количество отдыхающих на реках, озерах и водохранилищах значительно увеличивается, а вместе с этим возрастает и риск несчастных случаев.
"При этом несоблюдение правил безопасности на воде остается одной из основных причин несчастных случаев и гибели людей". МЧС РК
Спасатели подчеркнули, что чаще всего происшествия происходят из-за купания в запрещенных и необорудованных местах, оставления детей без присмотра взрослых, нарушения правил эксплуатации лодок и других плавательных средств, а также купания в состоянии алкогольного опьянения.
"МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности на воде и ответственно относиться к отдыху у водоемов", – говорится в сообщении.
Ранее в Актау на побережье Каспийского моря спасли двух человек, оказавшихся в опасной ситуации во время купания.
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