Какие музыкальные треки казахстанских исполнителей слушать этим летом

Лето обычно ассоциируется с легкой, позитивной и энергичной музыкой, которая поднимает настроение и отлично подходит для отдыха и приятного времяпровождения. Zakon.kz составил список музыкальных новинок, которые могут пополнить вашу подборку этим летом.

Музыкальные новинки Казахстана переплетаются с современными и национальными звучаниями, создавая уникальные композиции, которые радуют слушателей разных возрастов и вкусовых предпочтений. В этом сезоне казахстанские артисты представляют многообещающие новинки, олицетворяющие энергию и дух лета – от динамичных хип-хоп треков до нежных баллад.

Список музыкальных произведений, которые стоит включить в свой плейлист этим летом

Современная музыкальная сцена Казахстана богата талантливыми исполнителями, чьи работы находят отклик как на родине, так и за ее пределами. Одни из ярких представителей этого многообразия – 6ELLUCCI, Мирас Жугунусов, Kazybek Kuraiysh. Они прославились своим стилем исполнения и авторским подходом, завоевав популярность. В числе новинок 2024 года можно отметить две песни музыкальных исполнителей: 6ELLUCCI – Kobekek, Мирас Жугунусов & Kazybek Kuraiysh – Ғашықпын.





На музыкальной карте Казахстана молодые таланты играют все более значимую роль, представляя свежие звучания и новые подходы к музыкальному творчеству. Один из ярких представителей нового поколения – молодой артист Sadraddin – Jauap bar ma? Несмотря на молодость, певец уже успел завоевать любовь слушателей своим уникальным звучанием и харизмой.





Еще один хит лета, который вошел в топ песен Казахстана, – Sevdaliza – Alibi (ft. Pabllo Vittar & Yseult). Ролики с использованием этой песни набирают миллионные просмотры в соцсетях и считается трендом лета 2024.





Недавно выпущенная песня Қанат Ерлан – Сағынамын от молодого артиста также вошла в число популярных песен этим летом. У этой композиции свой уникальный стиль. Музыкальная аранжировка впечатляет своей глубиной и эмоциональной насыщенностью, а тексты, наполненные глубоким смыслом, приковывают внимание слушателей и вызывает теплые чувства.



