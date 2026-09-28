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Насморк или опасное состояние: врач назвала важный признак

Насморк или опасное состояние: врач назвала важный признак, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 19:19 Фото: magnific.com
Врач-оториноларинголог Татьяна Кусакина заявила о том, что прозрачные выделения из носа не всегда связаны с простудой или аллергией.

Она рассказала РИАМО, что в некоторых случаях они могут быть признаком назальной ликвореи – состояния, при котором через дефект в основании черепа вытекает спинномозговая жидкость.

По словам специалиста, одним из характерных признаков может быть усиление водянистых выделений при наклоне головы вперед. При этом они обычно прозрачные, очень жидкие и не сопровождаются типичными симптомами простуды или аллергии – чиханием, зудом в носу, болью в горле или повышенной температурой.


"Истечение ликвора, или ликворея, является состоянием, требующим немедленного медицинского внимания, и может быть вызвано различными причинами как травматического, так и нетравматического характера", – предупредила Кусакина.

Врач отметила, что ликворея может возникнуть после травм и операций в области носа и основания черепа, а также развиться спонтанно. Своевременная диагностика важна для предотвращения возможных осложнений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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