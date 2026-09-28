Насморк или опасное состояние: врач назвала важный признак
Она рассказала РИАМО, что в некоторых случаях они могут быть признаком назальной ликвореи – состояния, при котором через дефект в основании черепа вытекает спинномозговая жидкость.
По словам специалиста, одним из характерных признаков может быть усиление водянистых выделений при наклоне головы вперед. При этом они обычно прозрачные, очень жидкие и не сопровождаются типичными симптомами простуды или аллергии – чиханием, зудом в носу, болью в горле или повышенной температурой.
"Истечение ликвора, или ликворея, является состоянием, требующим немедленного медицинского внимания, и может быть вызвано различными причинами как травматического, так и нетравматического характера", – предупредила Кусакина.
Врач отметила, что ликворея может возникнуть после травм и операций в области носа и основания черепа, а также развиться спонтанно. Своевременная диагностика важна для предотвращения возможных осложнений.
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