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Врач рассказала, как справиться с насморком без капель

Врач рассказала, как справиться с насморком без капель Фото: freepik.com
Российский врач-отоларинголог советует использовать для устранения заложенности носа солевой раствор, увлажнять воздух в помещении и пить больше жидкости, сообщает Zakon.kz.

"Благодаря этому слизистая станет более увлажненной, а ресничкам носа будет легче работать. Само содержимое сделается более жидким, что облегчит процесс высмаркивания", – пояснила Шараева в беседе с "Москвой 24".

Врач также отметила, что нельзя сильно запрокидывать голову, заливать солевой раствор в одну ноздрю и ждать, пока он вытечет из другой. Это чревато осложнениями, например, отитом, так как препарат может попасть в слуховую трубу. Она рекомендует при промывании носа голову немного наклонить вперед и обильно залить в нос соленую воду.

Кроме того, необходимо использовать только одноразовые платки. В противном случае в ткани будут развиваться микробы, что при последующем сморкании усугубит инфекцию.

Также при насморке, как и при другом заболевании, рекомендуется пить больше жидкости – воды, чая, травяных отваров. Это нужно, чтобы слизистые были более увлажненными и очищались, отметила врач.

Если же насморк слишком сильный и заложенность носа мешает спать, то в этом случае можно использовать сосудосуживающие капли. Но надо понимать, что они не лечат и не ускоряют процесс выздоровления, предупредила эксперт.

Ранее врач рассказал, сколько раз в год можно болеть ОРВИ.

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