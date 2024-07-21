Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июля

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 21 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну задуматься над тем, все ли его устраивает. Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Овну стоит подойти к этому делу творчески и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне. Но, главное, держите свои глаза и уши открытыми – сегодня вы можете неожиданно узнать что-то интересное и не исключено, что важное.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня залогом успеха Тельца станет лозунг "Знание – сила!". Нельзя сказать, что день хорош для карьеры или бизнеса, а вот для учебы – самое то! Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Тельцу есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Тельца в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня день для Близнецов будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ими из самых разных источников. Возможно, какую-то часть Близнецы почерпнут из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят их догадки. Но это не должно их смущать: чем больше сведений – тем лучше! Сегодня Близнецы будут отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Раке-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Рака не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Раку лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня в гороскопе Льва будут преобладать эмоции и романтизм. А вот что касается дел, то здесь залогом его успеха будут люди, которые его поддерживают. В одиночку Лев не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план. Кроме того, Лев может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Лев сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня день Девы обещает быть эмоциональным и суетливым, но продуктивным. Ей придется побегать и попотеть, однако при этом она сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в ее руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Девы переменами к лучшему в ее жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы будут излучать успех. Их внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Весам не надо сегодня делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня звезды предвещают Скорпиону день эмоционального обновления. Даже если обстоятельства будут вынуждать вас заниматься скучными повседневными делами, к ним следует подойти творчески, иначе все может пойти через пень-колоду. Впрочем, сегодня даже в самой незамысловатой ситуации Скорпион способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Скорпиону лучше держаться в стороне – сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельца ожидает успех во всем, что связано с путешествиями, командировками, а также с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами. Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Стрелец имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня отличный день для общения. Звезды настоятельно рекомендуют устроить какой-нибудь праздник или вечеринку с лучшими друзьями – это поможет набраться нужного позитива. А что касается дел, то здесь возможны затруднения – большую часть времени Козерогу придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Козерог сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолея может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Водолея людьми достаточно остро. Сам же Водолей может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом. Однако факт остается фактом: сегодня Водолею надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы будут просто идеальным исполнителем! Они способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Рыбы могут чувствовать себя неуютно: день не склоняет их к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Рыбы-начальник может сделать сегодня, – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Рыбы-подчиненный успеет переделать массу дел!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.