Субботний гороскоп для всех знаков зодиака на 20 июля

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 20 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко относиться к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Овну удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать сегодня, – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно сегодня нужно Овну как никогда.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня время работает против Тельца: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Тельцу сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но, скорее всего, это будет самообман. Причина же этого проста – ваша собственная неорганизованность и импульсивность. Такой уж сегодня день...

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам следует иметь в виду – в спорах может родиться все, что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу споры сегодня способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Близнецов на то, чтобы они вступили в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Близнецам потребуется немало времени, нервов и сил. Гораздо лучше направить свою взрывную энергию на что-нибудь полезное и позитивное, в этом случае звезды обещают вам очень серьезный успех.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Рака: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Раку сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы, – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: "Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра". Так что если у Льва есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из него сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве будет непросто войти в нормальный ритм, но если ей все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Деве с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Деве преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный. А еще лучше – потратить день на общение с интересными людьми. Сегодня высока вероятность завести не только интересное, но и полезное знакомство.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня в делах Весы будут руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит!". Они будут склонны до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступят, на ее реализацию Весам сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Весы придумают предлог отложить на пару дней то, что им нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Весов это получится лучше.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиону, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Впрочем, окружающие и сами будут сторониться вашей активности, далеко не всегда уместной. Увы, ваш излишний трудовой энтузиазм сегодня не принесет большой пользы никому, обернувшись только ненужной суетой и хаосом. Что ж, раз уж все равно так получилось, Скорпиону будет лучше потратить этот день на себя самого, и, по возможности, не браться за большие и ответственные проекты. Лучше уж просто отдохнуть, чем наломать полный кузов дров. Куда их потом девать эти дрова?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Стрельцу покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Стрельцу не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность. В такие дни хорошо отдыхать или медитировать, но уж никак не претворять свои идеи в жизнь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня лучшим режимом, в котором Козерог сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Козерог сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Козерога работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Водолею быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет. Ну, или отложить дела на потом, уделив время фитнесу и релаксу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня в течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Рыб, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Рыбы встретятся; вопросы, которые им придется решать; ситуация, с которой они столкнутся, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Рыбами на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус", этот день внесет в жизнь Рыб свежую струю.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.